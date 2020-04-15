川普凍結資助WHO 外媒解讀：卸責、壓制中國影響力

美國總統川普在美東時間14日，以世界衛生組織（WHO）管理不善為由，宣布暫停資助經費60至90天，同時由美國官員評估世衛對新冠疫情的處置。美國主流媒體的解讀，多半指川普在為自己的疫情處理卸責，至於世衛未來能否保住美國的贊助，目前尚無確切答案。

英國廣播公司分析說，川普政府還有另一項更大範圍的行動，目的是要阻止中國大陸日益增加的全球影響力，暫停世衛經費只是行動的一環，因為中國的領導和影響，破壞了原本基於規範、權責的國際組織體系。

華爾街日報則報導，除上述動機，川普還希望藉此施壓世衛，雇用更多美國人。世衛目前在全球約有7000名員工、150個辦事處，其中3% 員工是美國籍。

根據目前最新資料，美國去年出資贊助世衛的確切金額是5.53億美元。川普14日說，美國納稅人每年付給世衛約4至5億美元，但中國僅貢獻約4000萬美元。

未來WHO能否保住美國資助？

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川普棒打WHO 外媒：意在壓制背後的中國