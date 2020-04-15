重啟經濟交鋒 葛謨槓川普「又不是皇帝」

美國的新冠疫情仍未稍緩，但疫情的焦點14日卻轉注於誰有權決定重啟美國的經濟活動：是總統的權力，還是應由各州決定；而這個爭執也引發憲法對總統權力界定的論戰。

葛謨：現在不是搞政治的時候

川普總統在13日晚的疫情說明會上表示，他才有命令全關重啟經濟的「絕對權力」(total authority)；但召集東部七州協同制定復工計畫的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)14日公開反對川普的言論，稱此舉違憲。

「我們並沒有華盛頓國王，我們也沒有川普皇帝。」葛謨說，他不會再理會川普的指責，現在不是搞政治的時候，大家最好合作，如果川普的復工命令將危及紐約州的公共健康，「我不會服從。」

川普總統14日則在推文暗示，倘若有任何州長不服從總統的「絕對權力」，則將形同叛亂。

川普推文引「叛艦喋血記」隱喻

川普在推特發文寫道：「告訴那些民主黨州長們，『叛艦喋血記』(Mutiny On The Bounty)是我最喜愛的電影之一，穿插著各種反叛情節，滿刺激的，令人感到痛快，特別是那些變節的人其實非常需要艦長。太容易解決了！」

對於受到疫情重挫的各州經濟活動，究竟何時可以重新運作，川普聲稱自己身為總統，擁有至高無上的掌控權。然而，川普所言卻不符美國憲法第十修正案對於美國各州擁有相對獨立自主權的保障。

葛謨則說，就算美國政治局面紛擾，「但還是有法律存在，還是有事實的。」

部分共和黨籍國會議員也出面反駁川普的說詞。在眾院共和黨團排名第三的懷俄明州聯邦眾議員莉茲‧錢尼(Liz Cheney)13日在推特發文指出，聯邦政府並沒有絕對權力。

挺川議員也說應由州長決定

向來支持川普的共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)則表示，如何修改以及何時修改保持社交距離的命令，應該由州長決定，也將會由州長作主。

魯比歐14日發表推文寫道：「美國疾病防治中心(CDC)與白宮的建議指南，對於各州的決策將會產生影響，但根據美國憲法以及基本常識，這些決策最後還是會由州政府的層級來決定。」