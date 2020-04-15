「如果你沒善待我…」 川普嗆州長 不聽話就拿不到補助款

各州州長面對前所未見的新冠肺炎公衛危機，無不設法盡快獲得聯幫政府的協助；川普總統密切關注這波疫情中地方官員對他的評價，他14日威脅州長，若不依他的要求重啟經濟活動，聯邦的新冠肺炎補助款可能遭扣留。

川普14日在推特以老片「叛艦喋血記」(Mutiny on the Bounty)暗指民主黨籍州長企圖叛變，並提到「叛變者對船長有諸多要求。」

部分官員認為該推文沒道理，民主黨參議員墨菲(Chris Murphy，康乃狄克州)則稱川普推文「瘋狂」，認為這是川普在威脅要扣留州長的補助款以示懲罰。

共和黨人與民主黨人試過批評和讚美川普，透過管道傳話或公開聲明，只希望引起川普注意與承諾發放防疫資源；各州州長紛紛調整與川普的政治應對之道，尤其是面對這樣一位難以預測，熱愛有線新聞卻又喜歡報復的總統。

「我無法承受和白宮爭吵的代價。」但密西根民主黨籍州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)就說，這些代價是可能失去醫護人員急需的口罩、呼吸器與個人防護用品。

三名匿名幕僚指出，川普密切注意新冠疫情報導，並且關注地方官員對他的稱讚和批評；他們也說，川普曾批評惠特默和加州州長紐森(Gavin Newsom)。

川普3月曾在記者會上要求副總統潘斯別浪費時間致電華盛頓州與密西根州州長，並稱「如果你沒善待我，我就不打電話。」

川普也表明：「我要的很簡單，我希望他們感恩，我不希望他們說謊，我要他們懂得感激。」

川普此種心態，也反映在他要求聯邦發放紓困金支票時，史無前例地把川普的名字放在支票上。

川普談論政事時經常就像在談論個人生意，以個人關係與利益來交換籌碼，而非以國家責任為歸依。

川普上周與多州州長開視訊會議時，兩黨州長紛紛要求川普協助；就連向來大力批評川普的紐森也選擇不批評聯邦政府防疫不力。

紐森根據過去加州發生野火時與川普應對的經驗，這回改稱讚川普著重尋找新冠病毒的療方，並感謝川普送來防疫物資。