重啟經濟聽誰的？其實是你我說了算

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
疫情衝擊百業蕭條，聯邦政府積極紓困，挽救經濟。(美聯社)
疫情衝擊百業蕭條，聯邦政府積極紓困，挽救經濟。(美聯社)

川普總統宣稱他可全權指示重啟全美經濟，已宣布全州封鎖的各州州長及地方官員不依，川普此舉是否違憲引發關注；但不論是川普抑或州長，在法律上或實際權力上，都取消不了對工作場所或營業場所設下的限制，重返常軌的步調快慢，操之在所有民眾。

「洛杉磯時報」分析指出，想恢復常態，「步調將由你我來決定」；消費者依自我判斷來決定何時何地可恢復舊觀，企業主則根據可確保客戶流的時間點，來進行重啟成本效益分析。

華盛頓、俄勒岡和加州13日發表聯合聲明，宣布達成共同重啟經濟的協議，但沒有設定時間表；紐約、新澤西、康乃狄克、羅德島、德拉瓦和賓州也宣布類似協議。

新冠肺炎大流行，不僅對家庭開銷預算帶來強烈的經濟衝擊，還造成深度難以估量的心理創傷；無人可以確定人們何時會恢復到大流行前的商業、娛樂和社交習慣。

專家的最佳預測是，即使官方拿掉一些限制，企業主管也必須考慮新成本：工廠須錯開班次以保持工人之間的安全距離，飯店入住率會勢必會降低，這些都會增加成本。

柏克萊加州大學經濟學者塞茲（Emmanuel Saez）和祖克曼（Gabriel Zucman）稍早分析指出：「當社交距離結束時，數以百萬計的勞資關係將被摧毀，經濟復甦速度因此減緩。 」

史上與目前指標最接近的可能是九一一事件航空旅行突然中斷，民用國內航班只停飛了兩天，但業務放緩持續時間更長。儘管恢復飛行，但乘客對飛行保持警惕；九一一恐襲發生近三年後，客運量才恢復到之前的水平。

但是這一切，只有在正式取消居家避疫規定後，才有意義；衛生保健專家建議，當一個州「確診病例至少持續減少14天」時，才可以安全地重新開放。

美國目前仍處於「抑制病毒傳播」的第一階段；第二階段需要大規模公共健康監測，以扼殺局部感染新熱點，此舉需要的測試資源和配備部置至少要數周甚至數月的時間。第三階段是開發出疫苗或治療方法。第四階段是為下一次大流行做好準備。

川普 社交距離

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