想像重啟經濟後…人人戴口罩 人心仍惶惶

各州重新開放經濟的可能性提高，但職場環境與新冠肺炎大流行前迥異，更多人戴口罩、員工更少且憂心忡忡。

54歲的威廉斯(Randy Williams)在全球最繁忙港口之一的洛杉磯港擔任駕駛13年，他形容現在是非常時期，一點也不正常。

3月初，洛杉磯港宛如鬼城，他從沒見過洛杉磯港如此空蕩，就連經濟大衰退時也沒有這樣；4月1日，零星貨櫃船到港，他接獲通知重返崗位。

他最新領到的工資是疫情前的80%，工作日常大幅改變，他有時被告知在家，因為沒那麼多貨物要搬運，或是晚一小時到班，因為早晚班之間要徹底消毒清潔一小時。

萊舒(Lysol)消毒劑和乾洗手隨處可見，人人都戴口罩；他告訴兒子，自覺像電影「蝙蝠俠」中的蒙面壞蛋；少數員工試圖在休息室的座位區舉辦披薩派對後，座椅被清空。

「每個人都戴口罩，人人都保持距離，稱之為正常還太早。」威廉斯說，「工作在此，但看得出大家都人心惶惶，雖不至恐慌但憂心忡忡。」

洛杉磯港的現況可能是全美重新開放經濟的縮影，企業重新營運並不容易，短期內也無法重新聘回解雇的每個人，更無法全面恢復運作。

經濟學者表示，更可能像「康復」過程，先恢復50%，且須強化安全和顧客需求。

重新開放經濟可能分批啟動，營造和製造很可能先恢復，餐廳、髮廊和音樂廳等涉及更多人與人接觸的行業，則需更多時間採取安全措施；未來幾個月，企業效率可能被必要的公衛措施犧牲。

重啟經濟也將仰賴消費者感覺安全的程度，有潛在健康問題的老年人可能需要更多措施才能再度出遊。

幾乎所有經濟學者都同意，廣泛或部分檢測疫苗是讓經濟重回正軌的必要措施，這樣人們才能安心上館子、參加音樂會和球賽，恢復正常的生活。

研究機構Renaissance Macro Research的首席美國經濟學者杜塔(Neil Dutta)說：「必須加速檢測，這將讓我們緩和病毒傳播的速度，我們不能在一人感染又傳給五人的情況下，重新開放經濟。」