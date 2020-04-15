馬大研究：全美僅35％人居家避疫 月內未再增長

馬里蘭大學(UMD)近日發布一項統計全美民眾居家避疫情況的數據平台，數據顯示，全美僅有35%民眾居家避疫，政府的命令對防疫有正面影響但效果有限，部分州府的命令也僅改變4.3%的民眾行為，且自3月中以後，居家避疫的人數幾乎沒有增長。

研究顯示，1月1日至今，全美居家避疫者從20%增至35%，但3月底之後就再無增長。該數據平台的負責人、馬里蘭大學交通研究院院長張磊表示，「居家避疫」定義為待在家中，或出行不超過一哩；研究顯示，在疫情爆發、全美停擺後，民眾平均有兩次離家超過1哩的出行，約23%曾跨郡(out of county)旅行。

該平台將出行分為工作和非工作，工作出行占總量15%，另85%包括運動、購物等。郊區民眾需出行較遠，以補充生活物資，而像華盛頓特區和紐約市等大城市，居家比率較高。

張磊說，雖然各州政府的命令和執行力度不同，但民眾居家程度的差異對抗疫不利，容易造成傳染，甚至疫情反彈等。聯邦和各州政府的居家避疫令對抗疫有積極作用，但效果有限，部分地區的州府命令也僅改變4.3%的民眾行為；數據顯示，全美有34%的民眾因疫情居家上班。

數據顯示，華盛頓特區共有49%民眾居家避疫，與紐約並列第一，新澤西排名第三，有46%民眾居家避疫；馬州有39%民眾居家避疫，與麻州、密西根、加州等並列第四。

此外，該數據平台也對比各州政府下令前後一周的民眾行為，其中新澤西、紐約、伊利諾、加州和密西根的居家避疫者數量增長最明顯，皆增長至少10%。

張磊帶領的團隊有近40人，該平台每日更新數據，每周也提供地方政府各種決策參考，包括城市醫療資源數據、城市經濟何時能恢復等，未來也計畫推廣到其他國家和地區。數據平台：https://bit.ly/2XCKQGC。