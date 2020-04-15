美近年最強龍捲風逾34死 災民默默整理家園

南方和東部地區過去兩天的龍捲風和暴風雨為近年來最慘重，至少34人罹難，災區民眾14日開始默默清理家園，新冠大疫當前遵守保持社交距離的要求，沒有志願者的擁抱和民選官員的握手，許多地方也沒有紅十字會的收容站，為避免群聚，無家可歸者被安排住進酒店房間。

從12日晚開始到13日，60多個龍捲風相繼襲擊了德州、阿肯色、路易斯安納、密西西比、阿拉巴馬、田納西、喬治亞和南、北卡羅來納州；龍捲風12日來襲後不久，阿拉巴馬州伯明翰市南方浸禮教會的義工便趕赴受災社區救援，但教會要求他們在寬慰災民時不要擁抱和牽手，而是遠距離打招呼與祈禱。

教會的救災負責人說，今昔有別，我們現在要遵守防疫指南。

密西西比州州長李維斯(Tate Reeves)說，密州對龍捲風已習以為常，但多年來沒有一次比這次強烈，風災造成12人死亡，為過去10年最慘重。密州東南部的一起龍捲風時速高達170哩，為南方和東部地區兩天來數十起龍捲風中最為強烈。

南卡州有九人喪命，喬治亞州死八人，田納西州三人死亡，阿肯色和北卡州各有一人被倒樹和倒塌的房屋砸死。喬州州長肯普(Brian Kemp)表示， 部分死者是商店關閉後的失業人員。

田納西州長比爾·李(Bill Lee)和Chattanooga市長伯克(Andy Berke)等官員來到災區視察，一行人都戴著口罩，他們與清理家園的災民不是握手，而是相互擊肘問候。一名居民開車駛過，見到州長時喊道：「我們需要紓困金，現在就要紓困支票。」

南卡州ickens郡一個居民說，他的房子瞬間被龍捲風摧毀，像是被炸彈擊中，他當過兵，以前沒見過這樣。一些房屋被毀的居民在社區收容站躲避，在室內都戴著口罩。

即使在龍捲風沒有波及的地區，強風也造成了巨大損失，康州和麻州約5萬人斷電。