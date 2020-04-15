「居家令過嚴」密州1.5萬車15日「路過」首府抗議

密西根州發布的居家避疫命令，堪稱新冠肺炎大流行期間全美最嚴苛的民政命令之一。密州民主黨籍州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)最新決定延長居家避疫令至4月30日，已引來反對聲浪；原本支持的共和黨開始加大批評力道，並召集反對者15日中午開車包圍議會大樓，以示抗議。

惠特默上周宣布延長居家避疫令時表示，「密西根州的新冠病毒確診數全國第三高，而且還在上升。我們須全力減緩傳播並保護家人。數據顯示，大多數密州人都留在家裡保持安全，這很好，但我們必須持續下去。」

密州參院共和黨領袖、企業界的盟友邁克·李德(Mike Leader)在臉書上指責惠特默：「扼殺我們的生活，摧毀我們的健康！」李德主張，某些活動(如高爾夫球場、碼頭和園藝業)只要能遵守社交安全距離準則，即可恢復經營。密州農村地區人士亦表示，當新冠肺炎疫情主要集中在底特律一帶，不應對全州施加限制。

據報導，至少1萬5000輛轎車與貨卡15日將於逐一開過的方式，在密州首府示威抗議，反對州長惠默特的「暴政」，要讓首府市內交通動彈不得 。

惠特默政府目前正在制定計畫，以逐步允許復工；但她表示，當重新開放部分行業時，即使是像修整草坪這樣人員較少的服務業，也會增加加油站使用率，而病毒在加油站把手上最多可存活三天。

控制密州議會的共和黨人對惠特默延長並加強居家避疫命令，感到沮喪。指她的決定未能與聯邦政府修訂的關鍵基礎設施清單一致；聯邦的建議清單讓更多人可以重返工作崗位。

密西根州保守黨聯盟主席羅珊·龐科夫斯基(Rosanne Ponkowski)批評指出，「密西根州的典型小型業主很守法，但他們可能沒注意到我們激進的左翼州長惠特默推動的漸進議程。州長在讓人民為自己行為負責之前，先讓企業破產。太扯了。」

保守黨聯盟的觀點在其臉書群組「密西根州民反對過度隔離」獲得很多回響，該群組成立第五天，已有近27萬名成員。