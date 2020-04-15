美國何時復工 川普改口：授權州長決定

美國何時重新開放經濟運作，美國總統川普13日才說「重啟國家經濟由我決定」，14日卻改口表示，將授權各州州長決定何時復工復學，重新開放經濟運作，他不會施壓州長盡速開放。

為了何時重啟國家經濟運作，川普和各州州長、公衛專家均不同調，辯論重點在重啟經濟運作同時，疫情是否捲土重來，該如何應對；防疫首長佛奇（Anthony Fauci）帶頭表示，目前並非開放時機。

紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）13日邀請新澤西、康乃狄克、賓州、德拉瓦與羅德島等六州州長共商防疫與復工，美西也有加州、奧勒岡州與華盛頓州的州長商討如何恢復經濟運作。

川普13日批，說州長可以影響重啟國家經濟決定的，都是假新聞，並稱總統百分之百能決定，且州長將完全配合；14日上午，川普在推特點名葛謨指出，「（葛謨）想自己獨立作主，不可能」。

川普下午舉行白宮疫情說明記者會時語調卻變了，他說，近日內將與州長討論復工決策，而州長的決定獲得總統授權與聯邦政府充分支持，他不會施壓州長盡速開放；舉例來說，他不會要求葛謨在7日內重新開放紐約州，葛謨可以慢慢來。

華盛頓郵報取得美國政府研擬的重新開放國家計畫草案，指將分階段重新開放，且將50州分三級，依疫情緩解狀況，有不同時間表；除了逐步重新開放，草案也提到，要求官員做好心理準備，萬一疫情惡化，需加強社交距離措施。