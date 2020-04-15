史上創舉！美民眾收到的1200美元支票 印了川普的大名

美國國稅局原定這幾天開始寄給7000萬美國民眾一張1200美元的支票，民眾收到的支票左上角印了「川普總統」，這是有史以來國稅局寄給民眾的支票上首度出現總統的簽名，不管是退稅或是用來振興經濟的支票。

這項創舉在周一(13日)晚間定案，美國財政部下令，美國總統川普的名字要印在政府發給美國人民的支票上。國稅局正在趕著寄發支票，資深官員透露，印川普大名這件事讓寄支票的過程延後幾天。

美國國會為因應新冠肺炎疫情，通過經濟紓困方案，包括發1200美元現金給大多數民眾，在國稅局沒有留銀行帳戶資料的人會收到支票，多半為低收入者。儘管收到支票的民眾也許不會注意或在意上面的名字，但此舉是另一個川普想藉由抗疫在政治上得分的舉動。

三名官員透露，川普私下向主管國稅局的財長米努勤提出讓他在支票上正式簽名的建議。但總統沒有權力在財政部發出的支票上簽名，標準做法是由公務員簽名，以保障行政中立，不受黨派影響。

因此，川普的名字會出現在支票的備註欄，位在「經濟影響款項」這幾字的下方。國稅局已開始發現金給有帳戶資料的8000萬美國人，但支票的寄發較慢，有些人可能到9月才收到支票。