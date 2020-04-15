川普加速推動重啟經濟 將與企業主管和各州長商議

美國總統川普14日表示，他將與一些美國最大型企業的主管討論重啟經濟的方式，還將授權州長實施重啟經濟的計畫，顯然放棄前一天關於他完全有權解除各州「居家令」的說法。

川普在白宮記者會上朗讀一連串高層主管與企業名單，點名沃爾瑪、微軟、私募基金業者黑石集團、美國銀行、聯邦快遞與聯合航空等多家大型公司的執行長。

川普表示，討論將以電話方式進行，「重新開放美國的計畫正接近敲定」。他說，這些企業主管們可能會提供一些「好主意」。

此外，川普還表示將授權州長實施重啟經濟的計畫。他說：「我很快將與所有50位州長談話，並且讓州長們負起責任，但再一次的，我們將再次與他們合作，以確保此事。」

川普前一天曾表示，他有權命令各州依他指示重啟經濟，但法律專家和一些州長對川普的說法提出了異議。美國憲法第十修正案為各州保留未明確授予聯邦政府的所有權力。