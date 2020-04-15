川普宣布美國將暫停資助WHO
美國總統川普周二（14日）說，他已下指示給行政團隊，將會暫時停止資助世界衛生組織（WHO），因為WHO對於這次中國大陸報告的新冠病毒疫情照單全收，未再進行專業查核檢視，沒能提供正確的資訊以致造成全球大流行。
川普在當前每日例行的白宮疫情簡報會上說：「WHO疏於基本職守，必須被問責。」他認為，「應該在病毒爆發的源頭就防堵其擴散，如此造成的死亡人數可以很少。」很遺憾「如今這麼多人病故，是他們的錯誤造成」。
美國目前新冠病毒疾病確診病例已經超過58.2萬例，死亡病例超過2.3萬人。
WHO現行兩年一度資助期間，美國已經資助了8.93億美元。同一期間，中國大陸資助WHO的金額為8,600萬美元。
彭博資訊指出，目前尚不清楚美國將會由何時開始暫停資助。
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