川普宣布：WHO給全世界錯誤指導 停止贊助

「他是紐約莫名奇妙的黑暗騎士...赤裸牛仔！」2020年4月13日，在封城中的紐約市，著名的街頭藝人「赤裸牛仔」（Naked Cowboy），正在空無一人的時代廣場勁歌熱舞。在全美疫情最嚴重的紐約州，目前已知1萬56人死亡——這佔全美總死亡數的42.6%——但根據州長古莫（Andrew Cumo）的說法，紐約的各項疫情數據已經度過高峰，甚至公開高呼：「最壞的時刻...已經結束了！」

2020-04-14 20:30