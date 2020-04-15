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川普宣布：WHO給全世界錯誤指導 停止贊助
美國總統川普14日在白宮疫情說明記者會上宣布，要求行政部門停止對世界衛生組織（WHO）的贊助。
川普表示，WHO反對會員國對中國大陸採取旅行限制，是「災難性決定」，美國作為WHO主要贊助國，要求WHO負全部責任。
川普稱，「沒有其他選項，唯有此途」。
川普批評WHO在疫情剛開始，給全世界錯誤指導，讓很多國家沒有及時關閉國境，實施對中國大陸的旅行限制，導致疫情大流行。
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