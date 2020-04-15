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美議員聯名致函譚德塞 要求WHO說明處理疫情經過

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
ＷHO秘書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）。 路透社
ＷHO秘書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）。 路透社

美國聯邦參議員楊恩（Todd Young）、史考特（Rick Scott）等7人聯名致信世界衛生組織（ＷHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），信件開頭便指「想了解WHO幫助中國大陸掩蓋疫情訊息一事」，要譚德塞說明。

楊恩等人要求譚德塞提供，去年10月1日至今年3月12日間的所有疫情紀錄，包含書面資料與往來的電子郵件內容，且要求在27日前提供所有訊息。

這封聯名信函也要求譚德塞說明「何時」得知中國大陸出現類似SARS病毒、調查團隊何時抵達中國大陸展開調查、由誰負責與中方溝通協調，以及是否有WHO的領導階層收受來自WHO以外的經濟補償資金。

美國總統川普上周宣布重新考慮是否還要贊助WHO；美國國會議員這段期間以來動作不斷，除了聯名信函，有人提決議案要求凍結對WHO援助資金，直到譚德塞下台；也有議員要譚德塞出席國會聽證會，說明外界疑慮事項。

譚德塞 WHO

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