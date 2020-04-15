聽新聞
test
0:00 / 0:00
美議員聯名致函譚德塞 要求WHO說明處理疫情經過
美國聯邦參議員楊恩（Todd Young）、史考特（Rick Scott）等7人聯名致信世界衛生組織（ＷHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），信件開頭便指「想了解WHO幫助中國大陸掩蓋疫情訊息一事」，要譚德塞說明。
楊恩等人要求譚德塞提供，去年10月1日至今年3月12日間的所有疫情紀錄，包含書面資料與往來的電子郵件內容，且要求在27日前提供所有訊息。
這封聯名信函也要求譚德塞說明「何時」得知中國大陸出現類似SARS病毒、調查團隊何時抵達中國大陸展開調查、由誰負責與中方溝通協調，以及是否有WHO的領導階層收受來自WHO以外的經濟補償資金。
美國總統川普上周宣布重新考慮是否還要贊助WHO；美國國會議員這段期間以來動作不斷，除了聯名信函，有人提決議案要求凍結對WHO援助資金，直到譚德塞下台；也有議員要譚德塞出席國會聽證會，說明外界疑慮事項。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言