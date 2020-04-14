美國如何重啟經濟運作 川普槓葛謨：別想自己做主

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影
美國總統川普。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

美國政府尋找機會重啟國家經濟運作，總統川普14日在推特上發文點名紐約州長葛謨（Andrew Cuomo），並說「（葛謨）想自己獨立作主，不可能」。

川普13日在疫情說明記者會上表示，「重啟國家經濟由我決定，依據法律，總統有完整授權」，暗指州長別想插手，時隔不到一日，川普直接在推特上點名批評葛謨。

川普表示，在處理疫情這段期間，葛謨不斷致電對外求援，其中大部分應該由州政府負責的事務，都是由川普幫忙完成；「而現在他似乎想要獨立作主，不可能」。

川普的怒火來自州長自行召集會議商討防疫與復工計畫。葛謨13日邀請新澤西、康乃狄克、賓州、德拉瓦與羅德島等六州州長共商防疫與復工；葛謨表示，重啟經濟必須與防疫保持平衡，只能按部就班放鬆管制，目標是確保感染率不會反彈。

川普13日表示，說州長可以影響重啟國家經濟決定的，都是假新聞；這是總統決定的事項，副總統潘斯在疫情爆發這段期間與各州州長保持聯繫通話，白宮了解各州的狀況。川普重申，白宮跟各州緊密合作，重啟國家經濟會通盤考量。

川普 疫情 白宮

延伸閱讀

影／譚德塞：新冠肺炎比H1N1致命十倍 盼美繼續資助

川普揚言扣世衛金援 想換取安插更多美方人員

影／川普記者會火爆嗆媒體 還自備抗疫政績影片

被指低估疫情 川普對記者發怒

相關新聞

美國如何重啟經濟運作 川普槓葛謨：別想自己做主

美國政府尋找機會重啟國家經濟運作，總統川普14日在推特上發文點名紐約州長葛謨（Andrew Cuomo），並說「（葛謨）...

美聯社：美國前總統歐巴馬將公開支持前副手拜登

美聯社報導，美國前總統歐巴馬預定14日公開宣布支持前副手拜登，代表民主黨競選總統。歐巴馬將以預錄影片表達支持。

時代廣場「赤裸牛仔」：紐約過疫情高峰的「解封爭執」

「他是紐約莫名奇妙的黑暗騎士...赤裸牛仔！」2020年4月13日，在封城中的紐約市，著名的街頭藝人「赤裸牛仔」（Naked Cowboy），正在空無一人的時代廣場勁歌熱舞。在全美疫情最嚴重的紐約州，目前已知1萬56人死亡——這佔全美總死亡數的42.6%——但根據州長古莫（Andrew Cumo）的說法，紐約的各項疫情數據已經度過高峰，甚至公開高呼：「最壞的時刻...已經結束了！」

新冠肺炎當前 民調：美國人視傳染病為最大威脅

美國智庫皮尤研究中心今天公布民調顯示，隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情撼動全球，美國人更傾向把...

美大手筆紓困勞工 社福大網可延續

美國的紓困方案能夠扭轉經濟不平等的趨勢嗎？疫情受創最嚴重的族群莫過於底層勞工，在美國的紓困方案即包含不少可以照顧勞工的政策，如擴大失業救濟金給予兼職勞工，經濟政策研究所的顧爾德認為，即使疫情結束，這些政策仍有望延續，使美國社福出現結構性轉變。

美漫實體經銷停擺 零售商拒網路化

美國漫畫業實體經銷商已全面停擺，零售商卻拒絕網路化！美國最大的漫畫經銷商Diamond因疫情前景不佳，宣布全面停止進貨。雖然網路漫畫商ComicHub提出解方，希望可以讓讀者購買漫畫書後，先在網路閱讀。然而實體零售商擔憂日後完全被網路取代，拒絕網路漫畫商提出買實體送線上的方案。

川普揚言扣世衛金援 想換取安插更多美方人員

美國總統川普揚言扣下援助世界衛生組織（WHO）經費，官員透露原因是政府內部在討論，要拿美國支應各個國際組織的120億美元...

「全套防護裝」服務顧客 超市員工上班如上戰場

新冠肺炎疫情擴散全球，重創經濟導致許多人失業，雖然大多數的公司都要求員工在家上班，但有一些從事必要性商業行為的員工仍不得不外出工作；除了第一線抗疫人員沒日沒夜的和死神拔河，超市員工每天外出上班也是膽戰心驚。

被指低估疫情 川普對記者發怒

白宮是否低估疫情爆發，成為美國總統川普13日的怒火來源。他在疫情說明記者會上，批評媒體報導、民主黨人與民主黨準總統參選人拜登，自製影片指媒體在2月初報導均稱疫情威脅不大，川普還說，當他拒絕來自近期曾滯留中國大陸的旅客進入美國時，拜登還批評川普是種族主義者，「如今證明我的做法沒錯，拜登要不要道歉？」

兩人零互動 川普：沒要開除佛奇

美國總統川普與防疫主管佛奇（Anthony Fauci）的「新冠矛盾」看似在美國重啟經濟運作之前來到高峰。川普13日記者會上，澄清沒要開除佛奇，且說自己轉發標註「開除佛奇」的貼文又沒什麼；川普還讓佛奇自己解釋，佛奇說，「我就是回答了一個假設性的問題，答案很明顯，越早對疫情施行對策，就能減少更多人命損失」。

專家：何時復工依憲法是州長權限

美國總統川普13日表示，他有全面權限下令各州放寬社交距離並重啟各產業活動，同時警告不配合的州長可能面臨政治後果。

美何時復工 川普：我決定

美東七州和美西三州正分頭聯手籌畫逐步重啟經濟和鬆綁社交距離準則，但川普說，決定美國人何時復工、復課的權限在聯邦政府手上。

熱門新聞

一家四口3人確診 2週後剩他獨活悲傷：如一部恐怖電影

1條床單包住護士女兒 媽媽給最溫暖的擁抱 那一秒即永遠

東京成田機場爆大廳睡紙箱隔離 網友批：打算讓大家都感染

開除防疫國寶佛奇？ 美掀推特論戰白宮否認

川普：我沒要開除佛奇 轉發貼文又沒什麼

疫情簡報會播宣傳影片 川普怒槓記者：我都做對了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。