美國如何重啟經濟運作 川普槓葛謨：別想自己做主
美國政府尋找機會重啟國家經濟運作，總統川普14日在推特上發文點名紐約州長葛謨（Andrew Cuomo），並說「（葛謨）想自己獨立作主，不可能」。
川普13日在疫情說明記者會上表示，「重啟國家經濟由我決定，依據法律，總統有完整授權」，暗指州長別想插手，時隔不到一日，川普直接在推特上點名批評葛謨。
川普表示，在處理疫情這段期間，葛謨不斷致電對外求援，其中大部分應該由州政府負責的事務，都是由川普幫忙完成；「而現在他似乎想要獨立作主，不可能」。
川普的怒火來自州長自行召集會議商討防疫與復工計畫。葛謨13日邀請新澤西、康乃狄克、賓州、德拉瓦與羅德島等六州州長共商防疫與復工；葛謨表示，重啟經濟必須與防疫保持平衡，只能按部就班放鬆管制，目標是確保感染率不會反彈。
川普13日表示，說州長可以影響重啟國家經濟決定的，都是假新聞；這是總統決定的事項，副總統潘斯在疫情爆發這段期間與各州州長保持聯繫通話，白宮了解各州的狀況。川普重申，白宮跟各州緊密合作，重啟國家經濟會通盤考量。
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