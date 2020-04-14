「全套防護裝」服務顧客 超市員工上班如上戰場

新冠肺炎疫情擴散全球，重創經濟導致許多人失業，雖然大多數的公司都要求員工在家上班，但有一些從事必要性商業行為的員工仍不得不外出工作；除了第一線抗疫人員沒日沒夜的和死神拔河，超市員工每天外出上班也是膽戰心驚。

「華盛頓郵報」報導，有些人形容自己的工作生活就像在戰爭時期一樣，只要出門就有死亡風險。

疫情不斷加劇至今已經改變人類的消費行為，許多人因為無法外出而大量依賴網路購物，超市的員工們不單只是要負責進貨盤點、補足貨架上的商品，現在更要處理每日暴增的網路訂單。

儘管如此，工作量大增並不是他們最大的隱憂，即使大部分同仁都遵守聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫政策，但每天為了工作讓自己暴露在可能感染新冠病毒的風險當中，才是他們內心最大的恐懼。

紐約平價有機超市Trader Joe、連鎖超市喜互惠(Safeway)的西雅圖分店、芝加哥的沃爾瑪(Walmart)超市以及密西根州的克羅格(Kroger)超市，都傳出員工染疫死亡的案例；目前死亡的超市員工已累計至少41名，而確診更多達數千例。

疫情高峰期間外出工作也勢必要承擔極大的心理壓力，網路零售巨擘亞馬遜(Amazon)和生鮮快遞業者Instacart，近日就被員工要求加強工作環境的衛生條件和保護措施。

此外，經濟蕭條至今已造成全美上千萬人失業，卻也讓一些特定產業出現人力短缺的現象；由於人們避免外出用餐，對民生必需品的需求更大幅提高，各大連鎖超市因為急需填補人力的缺口，開始緊急大量招募員工，人數多達上千人。

根據人力銀行網站ZipRecruiter的勞工經濟學者朱莉亞‧柏拉克(Julia Pollak)表示，民生用品業者在過去四周的人才招募廣告已增加60%，但這些產業卻愈來愈難以招募新人，甚至是留住舊有的員工。

觀察到這個現象的柏拉克就說：「這些民生用品業者的職缺描述愈來愈難寫，我們經常看到急需或即日上班等字眼出現在徵人廣告中，但事實上願意冒著生命危險的工作的人是愈來愈少。」