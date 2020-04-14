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Zoom又傳資安漏洞 眾議員視訊會議遭駭要求禁用

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
視訊會議疑遭駭，眾議員要求眾院委員會禁用Zoom；圖為視訊會議軟體zoom。歐新社
視訊會議疑遭駭，眾議員要求眾院委員會禁用Zoom；圖為視訊會議軟體zoom。歐新社

美國民眾居家避疫期間由於遠距上班需要，視訊軟體Zoom大受歡迎，但媒體報導頻傳資安漏洞。共和黨俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)日前使用Zoom參加眾院監督暨改革委員會線上會議時，遭到駭客入侵展開轟炸式干擾，喬登事後為此致函委員會主席，對於Zoom的資安問題表達嚴重關切，並要求委員會禁用這套視訊軟體。

「國會山莊報」(The Hill)報導，喬登上周五致函民主黨籍眾院監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)主席卡洛琳‧梅隆尼(Carolyn Maloney)指出，居家避疫期間變得熱門的Zoom視訊軟體，顯然不符合委員會舉行視訊會議所需要的資安標準。

喬登在信中舉例說，最近監督暨改革委員會一場有關阿富汗婦女權益的Zoom線上會議，就遭到駭客發動轟炸式干擾(Zoom-bombed)。他表示，參加這場線上會議的眾議員以及助理，電子設備到底遭受何種程度的惡意軟體危害，還有待進一步評估。

一名眾院共和黨團助理指出，這場原本僅限眾院監督暨改革委員會成員及助理參加的線上會議，出現來路不明且未獲得授權參加會議的騷擾者鬧場，狀況發生至少三次，「導致了嚴重的干擾以及延誤。」

報導指出，另一名民主黨團助理則說，其實並沒有駭客入侵的問題，只是因為溝通誤差，導致會議主持人對於哪些人士受邀出席這場會議，並未掌握正確資訊。

梅隆尼則發表聲明表示，委員會曾針對使用Zoom軟體多次徵詢喬登辦公室的意見，但喬登辦公室從來不曾提出任何問題，或針對任何疑慮提出反應，「很遺憾的，現在他把不正確的消息寫在這封公開信上。。」

聲明中指出：「如果喬登辦公室跟我們直接反應的話，我們就有機會可以澄清誤會，並且提供正確訊息，告知委員會已經採取哪些有關潛在資安問題的保護措施。」

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