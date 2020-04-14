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舊金山「城市之光」書店受困疫情 募逾千萬元

世界日報 / 編譯林育正／綜合13日電
舊金山「城市之光」書店(City Lights Bookstore)，受到新冠肺炎疫情衝擊陷入財務危機，上網尋求幫助募得多達40萬元。 美聯社
舊金山「城市之光」書店(City Lights Bookstore)，受到新冠肺炎疫情衝擊陷入財務危機，上網尋求幫助募得多達40萬元。 美聯社

擁有全球最知名獨立書店之一美稱的舊金山「城市之光」書店(City Lights Bookstore)，受到新冠肺炎疫情衝擊陷入財務危機，上網尋求幫助募得多達40萬元美金（約台幣1200萬）。

城市之光書店上周在募資平台GoFundMe尋求30萬元募款，最後吸引接近9000人義氣相挺，募得金額超過44萬。

書店執行長愛蓮‧卡茲柏格(Elaine Katzenberger)也向支持者致謝，他說：「喜愛書店是一回事，但擁有這樣強烈的動力和意願伸出援手，讓我難以用文字形容。我們獲得的資金援助將支持未來幾個月的營運，開始為接下來的日子從長計議。」

許多知名書店在這波新冠肺炎疫情陷入困境，紛紛在GoFundMe展開募資尋求生機；包括紐約和亞特蘭大的Posman Books，科羅拉多州柯林斯堡的Old Firehouse Books，和奧克蘭60年歷史的非裔書店Marcus Books。

暢銷小說家派特森(James Patterson)也為獨立書店發起募款活動，並以個人名意捐出50萬元；網路書店bookshop.org也為獨立書店募資超過50萬。

城市之光書店於1953年由詩人費林蓋蒂( Lawrence Ferlinghetti)和彼得馬丁(Peter D. Martin)共同創辦，在當地和國際文學界有顯著地位。其出版事業對金斯堡(Allen Ginsberg)、凱魯亞克(Jack Kerouac)和「垮掉的一代」作家辦演重要角色。城市之光至今仍是進步派藝術家和思想家最愛的聚會場所。

卡茲柏格也親自拜訪101歲的費林蓋蒂，將好消息告訴他，她表示：「我想告訴他我們得到滿滿的愛與支持，但我發現真的很難用言語形容。」

當下費林蓋蒂問她：「書店什麼時候會再開？」但她只能回答：「還不知道，沒人可以預料下一步會如何。接著我們不發一語，在沉默中坐了一下。」

新冠肺炎 獨立書店 疫情

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