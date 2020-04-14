全美最大規模新冠病毒抗體檢測！密州醫院採樣近4萬人

美國密西根州最大醫院體系「柏蒙特醫療服務」（Beaumont Health）正啟動據信是全美最大規模的新冠病毒抗體檢測。該研究可能決定誰已遭感染，以及目前可能具有免疫力，公衛官員說這些資訊對重啟社會的決定至關重要。

華盛頓郵報報導，官員受訪表示，柏蒙特將為旗下3.8萬員工，加上另外數萬名醫生和附屬企業人員，檢測血液樣本。該研究徵求志願參與，但預料會有很多員工報名，尤其是在急診室和加護病房等感染高風險區工作的人。

這些檢測不是為了診斷疾病，而是要用來尋找人體為抵抗疾病所產生、用來中和病毒的蛋白，這可以辨識出無症狀或症狀輕微而被誤認為其他問題的感染者。

研究人員希望檢測結果能為重要醫學和公衛決定提供依據，決定誰可能最先復工。他們也希望，透過檢測單一醫療體系，更了解新冠病毒的散播--為什麼有些人會引發肺炎，有些人不會。

柏蒙特感染預防科主任吉爾平說：「全美各地目前進行的檢測⋯⋯對於得知有症狀者是否染病很有效。但對無症狀者較不可靠，對了解疫情範圍也不特別有用。」

美國疾管局估計無症狀的新冠病毒感染者恐占四分之一。

世界各國的研究人員爭相研發抗體測試，以協助官員做成何時放寬社交距離規定的決策，讓部分的人可以復工。柏蒙特表示，他們還沒聽說有人進行的比他們規模更大的檢測。

美國國家衛生研究院正進行一份研究，決定美國有多少成人非確診案例，卻擁有抗體；他們想徵求1萬多志願者。

在紐約市的西奈山醫療服務體系，研究人員在美國出現首例新冠肺炎確診案例之前就展開了一項血清檢測，目前已授權給生物醫學研究公司，後打算針對大批人員進行檢測。

柏蒙特資訊長凱爾說，該醫療體系已在1000人團體證實其抗體檢測的有效性。研究人員將發表成果供他人檢視。下一階段是擴大量能至檢測近4萬人的樣本，預計能在5月底完工。

基於隱私權，受測對象會得知自己的抗體狀態，但柏蒙特研突人員只能使用整體數據，看不到個別結果。