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抗疫心情：怕傳染家人 他遍嘗中西藥

世界日報 / 記者賴蕙榆／紐約報導

華裔張先生和同住的母親日前都出現新冠肺炎的輕微症狀，13日他回首十天抗疫經歷，表示心情如洗三溫暖，為了痊癒康復，他嘗試各種藥物和方法仍反覆發燒，但收到的每條關懷與支持的信息，給予他極大溫暖和信心，「我也期待痊癒後能竭盡所能幫助他人」。

張先生表示，他4月2日出現低燒、頭痛、頭暈、全身無力等症狀，頓時感到背脊發涼、腦裡空白，心想「不會真的中鏢吧！」為進一步辨別自身是感染新冠病毒、或只是染上普通感冒，他瀏覽無數網上資料，也諮詢家庭醫生，「新冠肺炎可能出現的症狀，除了呼吸急促外，我99%都有」，甚至靠飲醋來審視是否喪失味覺。

疑似染上新冠病毒的張先生決定搬出家中，減少再把病毒傳給母親、太太及兩名幼子的機率，但沒想到隔日母親也出現相同症狀；「家裡突然有兩人疑似染上新冠病毒，所有人都承受不小打擊」。

考量妻子無法一打二、同時兼顧四歲及十個月大的孩子，張先生說，他和母親只能留在家中隔離，並做好最完善的防護；全家人除了戴口罩、手套防護外，也不能同桌用餐，使用浴室後更會多次深層消毒浴缸和馬桶，確保病毒不會傳給孩子。

張先生說，「好在四歲的姊姊已能理解爸爸生病，抗疫期間不能帶她外出，也不能給她擁抱，還承諾會代替自己照料媽媽及不到一歲的妹妹；這時候親人的支持和友人的關懷都讓我內心無比溫暖。」

對於自身病情發展，張先生說，前期反覆發燒，身體也虛弱無力，「就像電池壞掉的蘋果手機，充飽電後下一刻馬上沒電關機」；他連日來嘗試各種方法，服用中藥、西藥、蓮花清瘟、清肺排毒湯、維他命等，甚至也嘗試使用抗生素阿奇霉素(Zithromax)，以及治療虐疾、恐有副作用的羥氯奎寧(Hydroxychloroquine)等。

「新冠肺炎當前尚無有效藥物，尤其阿奇霉素和羥氯奎寧只有小部分人證實有用」，但無論能否見效，為了控制病情，他說自己已沒有什麼可損失。

儘管張先生目前病情尚未痊癒，每日需要大量休息，他仍希望藉由分享經歷，提醒他人出現症狀後需即時掌握病況程度，「如果胸痛、無法喘息等要立刻求醫，輕者應做好完善防護及隔離，不要到醫院增加一線防疫人員負擔」。

他也猜測，自己染上新冠病毒途經，可能是日前到外族裔超市購物，嘆道「外族裔超市仍可見部分顧客不戴口罩和手套」。

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