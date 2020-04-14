快訊

居家檢疫竟跑台北就醫確診！基隆1家4口遭重罰170萬

獨家回應／「20年噩夢纏身」 主播陳海茵親揭閃退真相

有哮喘不適用呼吸機 芝知名前主播心痛告別染疫母

世界日報 / 特派員黃惠玲╱芝加哥報導
布洛克染疫母親（右）不幸於5日去世，而她的父親也因感染病毒住進加護病房至今。 圖／Kathy Brock臉書
布洛克染疫母親（右）不幸於5日去世，而她的父親也因感染病毒住進加護病房至今。 圖／Kathy Brock臉書

「4月1日的深夜，我們接到醫師的電話說，因母親有哮喘及慢性阻塞性肺病，不適合使用呼吸機」，前年才從芝加哥ABC新聞台退休的主播凱西.布洛克(Kathy Brock)說，兄弟姊妹在母親病危時，卻只能透過視訊試著安慰母親，看著在重症室拉著護士手不放的母親，「真的很希望媽媽以為那是我的手」，布洛克染疫母親不幸於5日去世，而她的父親也因感染病毒住進加護病房至今。

布洛克是芝加哥民眾非常熟悉的新聞主播，她播報ABC晚間新聞多年，直到2018年才退休，芝加哥論壇報13日刊登了其父母感染新冠病毒的訪問，讓許多讀者感到心痛與不捨。

布洛克說，她的父母卡羅與佛蘭克去年11月才一起慶祝他們的87歲生日，爸媽住在華盛頓州帕斯科鎮(Pasco)一處農場，去年夏天這對老夫婦歡慶結婚65年紀念，感情深厚的兩人「沒想到遭這場流行病永遠分開」。

布洛克母親去年11月生病住院，之後轉到療養院休養，家人預計4月1日要把她接回家，然而3月14日，該療養院出現新冠病毒感染，天天到療養院探望媽媽的父親，在療養院關閉幾天後也出現病徵，然而忙著準備歡迎妻子返家的他，不認為自己有什麼嚴重問題。

「我們花了五天時間，才說服父親去醫院」，布洛克說，沒想到檢查結果還沒收到，父親就因為病情嚴重入院，3月28日父親呼吸困難而戴上呼吸器，就在此時，母親居住療養院的感染情況惡化，「療養院多位員工，包括母親的室友都已確診」，她說，「療養院不安全，但我們沒有其他選擇，只能把母親留在那裡，我們都快瘋了」。

4月1日母親因病重轉送到醫院，醫生判定媽媽染疫，當天深夜家人接到醫生電話，告知母親因哮喘與肺部疾病不適用呼吸機，無法到醫院看媽媽的凱西三姊弟，透過護士協助與在病中的媽媽「見面」，「我們試圖安慰她，也假裝我們就在她身邊」，布洛克說，看著在隔離重症房中拉著護士手不放的母親，「我真的很希望媽媽以為那是我的手」，卡羅5日凌晨過世。

布洛克姊弟至今不敢告知父親有關母親的死訊，佛蘭克6日好轉且停用了呼吸機，布洛克說，大家都很希望父親能夠早日康復回家，不過，父親經病毒檢測仍呈陽性，還無法離開加護病房。

醫院一名護士雪農(Shannon)最近讓她有機會跟父親通話，「我告訴他要趕快恢復健康，我會在他喜愛坐著的陽台，準備好啤酒等他」。

延伸閱讀

生命在沉默中消逝 禁足令下的法國療養院

留職停薪3月　主播陳海茵宣告離開主播台「真的讓大家失望了」

西國救人染疫 台灣女兒出加護病房了

美羅斯福航母 一染疫死

相關新聞

美版阿中部長！佛奇專業掛帥身段柔軟 抗疫戰力十足

頭髮灰白、戴眼鏡，用很庶民的語言向美國人溝通新冠肺炎疫情，他是美版阿中部長佛奇。不過，他與總統川普的互動時而緊張，但又深...

美最嚴重群聚染疫 維州一照護中心42人病故

美國維吉尼亞州里契蒙市（Richmond）附近一家照護中心，目前有42人因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病...

影／「TikTok 醫生」熱舞走紅 疫情中帶來最需要的歡笑

美國波特蘭有一名醫生，在中國短影音平台「抖音」海外版「TikTok」上帶領同事們一起熱舞，被暱稱為「TikTok 醫生」...

全美最大規模新冠病毒抗體檢測！密州醫院採樣近4萬人

美國密西根州最大醫院體系「柏蒙特醫療服務」（Beaumont Health）正啟動據信是全美最大規模的新冠病毒抗體檢測。...

有哮喘不適用呼吸機 芝知名前主播心痛告別染疫母

「4月1日的深夜，我們接到醫師的電話說，因母親有哮喘及慢性阻塞性肺病，不適合使用呼吸機」，前年才從芝加哥ABC新聞台退休的主播凱西.布洛克(Kathy Brock)說...

抗疫心情：怕傳染家人 他遍嘗中西藥

華裔張先生和同住的母親日前都出現新冠肺炎的輕微症狀，13日他回首十天抗疫經歷，表示心情如洗三溫暖，為了痊癒康復，他嘗試各種藥物和方法仍反覆發燒，但收到的每條關懷與支持的信息，給予他極大溫暖和信心，「我也期待痊癒後能竭盡所能幫助他人」。

疾管中心被邊緣化 前主任：美國變得較不安全

美國疾病管制暨預防中心（CDC）官員曾提醒國內為爆發大流行疫情做準備，卻未受重視。疾管中心前主任佛利登今天說，由於白宮決...

疫情簡報會播宣傳影片 川普怒槓記者：我都做對了

美國總統川普13日在新冠肺炎每日例行簡報會上播放一則宣傳影片，收錄記者和民主黨籍州長讚揚他對中國實施旅遊禁令的決定，以及...

別以為網路教育人人有 美國疫情功課：與失望共舞

「我們在911之後來到這世間，而2020年是我們的911」。停學之後的美國學生必須學習與失望共舞，身在教育強國的美國，孩子並不是人人有網課，公平的議題很受考驗...

時報廣場空蕩成新常態 紐約擺脫疫情陰影路漫長

走在時報廣場上，15分鐘內經過身邊的人用兩隻手數得出來。從迪士尼到LIN...

被擔憂及壓力壓垮 近半數美國人承認疫情已影響心理健康

COVID-19疫情對全球醫療系統和經濟都造成嚴重影響，隨著確診數不斷增加，許多人都擔憂自己及周遭人的身體健康會受到損害，但美國凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）的新調查顯示，除了生理方面的影響，武漢肺炎更多造成的傷害可能是心理層面的。

「都是假新聞」 川普自製影片反擊外界批評

白宮是否低估疫情爆發，成為美國總統川普13日的怒火來源，他疫情說明記者會上，批評媒體報導、民主黨人與民主黨準總統參選人拜...

熱門新聞

新悲慘世界！紐約護理麻醉師透露病患遺言：帳單誰付？

1條床單包住護士女兒 媽媽給最溫暖的擁抱 那一秒即永遠

開除防疫國寶佛奇？ 美掀推特論戰白宮否認

3歲男童玩「消毒液瓶」引大火上身 嚴重燒傷住院

川普想過群體免疫：何不讓新冠「洗刷」全美

東京成田機場爆大廳睡紙箱隔離 網友批：打算讓大家都感染

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。