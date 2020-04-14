有哮喘不適用呼吸機 芝知名前主播心痛告別染疫母

「4月1日的深夜，我們接到醫師的電話說，因母親有哮喘及慢性阻塞性肺病，不適合使用呼吸機」，前年才從芝加哥ABC新聞台退休的主播凱西.布洛克(Kathy Brock)說，兄弟姊妹在母親病危時，卻只能透過視訊試著安慰母親，看著在重症室拉著護士手不放的母親，「真的很希望媽媽以為那是我的手」，布洛克染疫母親不幸於5日去世，而她的父親也因感染病毒住進加護病房至今。

布洛克是芝加哥民眾非常熟悉的新聞主播，她播報ABC晚間新聞多年，直到2018年才退休，芝加哥論壇報13日刊登了其父母感染新冠病毒的訪問，讓許多讀者感到心痛與不捨。

布洛克說，她的父母卡羅與佛蘭克去年11月才一起慶祝他們的87歲生日，爸媽住在華盛頓州帕斯科鎮(Pasco)一處農場，去年夏天這對老夫婦歡慶結婚65年紀念，感情深厚的兩人「沒想到遭這場流行病永遠分開」。

布洛克母親去年11月生病住院，之後轉到療養院休養，家人預計4月1日要把她接回家，然而3月14日，該療養院出現新冠病毒感染，天天到療養院探望媽媽的父親，在療養院關閉幾天後也出現病徵，然而忙著準備歡迎妻子返家的他，不認為自己有什麼嚴重問題。

「我們花了五天時間，才說服父親去醫院」，布洛克說，沒想到檢查結果還沒收到，父親就因為病情嚴重入院，3月28日父親呼吸困難而戴上呼吸器，就在此時，母親居住療養院的感染情況惡化，「療養院多位員工，包括母親的室友都已確診」，她說，「療養院不安全，但我們沒有其他選擇，只能把母親留在那裡，我們都快瘋了」。

4月1日母親因病重轉送到醫院，醫生判定媽媽染疫，當天深夜家人接到醫生電話，告知母親因哮喘與肺部疾病不適用呼吸機，無法到醫院看媽媽的凱西三姊弟，透過護士協助與在病中的媽媽「見面」，「我們試圖安慰她，也假裝我們就在她身邊」，布洛克說，看著在隔離重症房中拉著護士手不放的母親，「我真的很希望媽媽以為那是我的手」，卡羅5日凌晨過世。

布洛克姊弟至今不敢告知父親有關母親的死訊，佛蘭克6日好轉且停用了呼吸機，布洛克說，大家都很希望父親能夠早日康復回家，不過，父親經病毒檢測仍呈陽性，還無法離開加護病房。

醫院一名護士雪農(Shannon)最近讓她有機會跟父親通話，「我告訴他要趕快恢復健康，我會在他喜愛坐著的陽台，準備好啤酒等他」。