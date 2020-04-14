疫情簡報會播宣傳影片 川普怒槓記者：我都做對了

美國總統川普13日在新冠肺炎每日例行簡報會上播放一則宣傳影片，收錄記者和民主黨籍州長讚揚他對中國實施旅遊禁令的決定，以及其他專家淡化新冠病毒的威脅。

紐約時報報導，川普重申他在1月底禁止來自中國的航班是正確之舉，並說：「我對中國實施禁令，你覺得這很容易嗎？」川普還對現場提問的記者發怒，因為他們質疑美國政府2月時到底採取哪些防疫措施。

當被問到為何播放這支影片時，川普說，「因為我們正接獲假新聞，所以希望能糾正它」。

川普大體上為自己的應對措施辯護，聲稱「我們所做的一切都是對的」，「問題是媒體並未以應有的方式來報導」。

至於談到美國部分地區正分頭籌畫逐步重啟經濟時，川普也警告說，他才是擁有最終決定權的人，而不是這些州本身。

川普表示，「身為美國總統的人，才擁有一切權力」，並補充說將發表報告以支持他的主張。對此，法律專家說，憲法不會支持他的主張。

哥倫比亞廣播公司一名記者詢問川普，政府2月為疫情爆發做了什麼準備，為何既沒有準備醫院，也沒有逐步增加新冠病毒檢測。川普僅回：「你知道你是假的（新聞），你知道。」

美國有線電視新聞網主播金恩（John King）說，「拿納稅人的錢在白宮簡報室播放一支宣傳影片是新的…，你可以在這裡插入你喜愛的字…」。