「都是假新聞」 川普自製影片反擊外界批評

白宮是否低估疫情爆發，成為美國總統川普13日的怒火來源，他疫情說明記者會上，批評媒體報導、民主黨人與民主黨準總統參選人拜登，自製影片指媒體在2月初報導均稱疫情威脅不大，川普還說，當他拒絕來自近期曾滯留中國大陸的旅客進入美國時，拜登還批評川普是種族主義者，「如今證明我的做法沒錯，拜登要不要道歉？」

多家媒體近日均報導，早在疫情初期便有很多報告送上總統辦公桌示警，川普視而不見。川普透過推特連發，批評處理疫情期間有太多「假新聞」，13日更推出自製影片，替自己叫屈。

為趕在5月重啟國家經濟運作，美國總統川普槓上部分州長，川普不僅在推特駁斥「說開放是州長權力的是假新聞」，他13日在白宮疫情說明記者會上更表示，「重啟國家經濟由我決定，依據法律，總統有完整授權」。

川普表示，說州長可以影響重啟國家經濟決定的，都是假新聞；這是總統決定的事項，副總統潘斯在疫情爆發這段期間與各州州長保持聯繫通話，白宮了解各州的狀況。

川普表示，白宮將會在近日確定，並向各州發布重啟國家經濟運作的指南；他明天會公布「重啟國家經濟運作會議」的成員名單，用以指導白宮何時與如何安全重啟國家經濟。

川普不願討論5月1日就開放的可能性，只說近期內會有結論。被問到若重新開放後仍遭遇疫情影響，是否有可能再度關閉經濟運作，川普表示，希望它不要發生，但可能性的確存在。