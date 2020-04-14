快訊

怕被誤認中國！蘇揆：運物資掛Taiwan 華航標誌別湊熱鬧

廣州非洲人強迫檢疫案：中國大使「被造假道歉」風波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「都是假新聞」 川普自製影片反擊外界批評

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

白宮是否低估疫情爆發，成為美國總統川普13日的怒火來源，他疫情說明記者會上，批評媒體報導、民主黨人與民主黨準總統參選人拜登，自製影片指媒體在2月初報導均稱疫情威脅不大，川普還說，當他拒絕來自近期曾滯留中國大陸的旅客進入美國時，拜登還批評川普是種族主義者，「如今證明我的做法沒錯，拜登要不要道歉？」

多家媒體近日均報導，早在疫情初期便有很多報告送上總統辦公桌示警，川普視而不見。川普透過推特連發，批評處理疫情期間有太多「假新聞」，13日更推出自製影片，替自己叫屈。

為趕在5月重啟國家經濟運作，美國總統川普槓上部分州長，川普不僅在推特駁斥「說開放是州長權力的是假新聞」，他13日在白宮疫情說明記者會上更表示，「重啟國家經濟由我決定，依據法律，總統有完整授權」。

川普表示，說州長可以影響重啟國家經濟決定的，都是假新聞；這是總統決定的事項，副總統潘斯在疫情爆發這段期間與各州州長保持聯繫通話，白宮了解各州的狀況。

川普表示，白宮將會在近日確定，並向各州發布重啟國家經濟運作的指南；他明天會公布「重啟國家經濟運作會議」的成員名單，用以指導白宮何時與如何安全重啟國家經濟。

川普不願討論5月1日就開放的可能性，只說近期內會有結論。被問到若重新開放後仍遭遇疫情影響，是否有可能再度關閉經濟運作，川普表示，希望它不要發生，但可能性的確存在。

川普 疫情

延伸閱讀

「必須讓川普成為一任總統！」桑德斯表態力挺拜登

川普盼經濟活動提前解封 各州不理會已組聯盟自主管理

川普：我沒要開除佛奇 轉發貼文又沒什麼

開除防疫國寶佛奇？ 美掀推特論戰白宮否認

相關新聞

「都是假新聞」 川普自製影片反擊外界批評

白宮是否低估疫情爆發，成為美國總統川普13日的怒火來源，他疫情說明記者會上，批評媒體報導、民主黨人與民主黨準總統參選人拜...

「必須讓川普成為一任總統！」桑德斯表態力挺拜登

日前宣布退出民主黨總統提名初選的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）周一（13日）表示，將替篤定獲得民主黨總...

川普盼經濟活動提前解封 各州不理會已組聯盟自主管理

美國總統川普周一（13日）說，他的行政團隊將在近日對想要開始放寬社交距離限制的州長們發布指導方針，並且表示他希望能「提前...

川普：我沒要開除佛奇 轉發貼文又沒什麼

美國總統川普與防疫主管佛奇（Anthony Fauci）的「新冠矛盾」看似在美國重啟經濟運作之前來到高峰。川普13日記者...

1條床單包住護士女兒 媽媽給最溫暖的擁抱 那一秒即永遠

新冠肺炎疫情衝擊全球，死亡人數持續攀升，已使得數百萬人生計受到影響，然而混亂的時代還是存在一絲溫情，也有人選擇把握當下；對俄亥俄州的雪洛‧諾頓(Cheryl Norton)來說，就是無論如何都要給女兒凱西‧柯爾(Kelsey Kerr)一個大擁抱。

開除防疫國寶佛奇？ 美掀推特論戰白宮否認

疫情當頭，美國卻有網友呼籲總統川普開除防疫主管佛奇（Anthony Fauci）的推文，這兩日創造了14萬餘推文，包括共...

紐約州長：最壞已過去 將公布商店學校重開計畫

美國紐約州長古莫今天表示，他認為「最壞的已經過去了」，目前因感染武漢肺炎而住院的人數似乎已進入高原期，而單日新增病亡人數...

力挺醫護人員！紐約台菜餐廳「886」日捐400便當

在世界各地因新冠肺炎（COVID-19）疫情受到衝擊時，一直有許多醫護人員在前線堅守崗位，持續努力，而也有許多人也發揮所...

不是「中國傳聲筒」 美國之音回應白宮指控

（德國之聲中文網）上周五（4月10日），美國之音電台台長貝內特（Amanda Bennet）在未特別點名美國政府的情況下發表聲明說，美國之音對中國政府和中國官方媒體有關新冠病毒的大量信息進行了"徹底的

川普想過群體免疫：何不讓新冠「洗刷」全美

「華盛頓郵報」報導，川普總統3月曾考慮要讓新冠肺炎「洗刷」美國，讓群眾發展出「群體免疫」，當時全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)曾警告恐有多人會因此喪命；而佛奇12日也表示，若2月初就要求保持社交距離，可挽救更多國人性命。

川普政府將要求保險業者 免費提供抗體測試

新冠肺炎疫情加劇持續重創全美，川普總統的執政團隊11日表示將要求保險業者免費提供抗體測試，擴大疫情掌握的規模；公衛專家也同意，擴大抗體測試可以加快找出對新冠肺炎免疫的人，這對國家抗疫以及日後恢復經濟有絕對的幫助。

新悲慘世界！紐約護理麻醉師透露病患遺言：帳單誰付？

美國有線電視新聞網（CNN）報導，護理麻醉師史密斯（Derrick Smith）對搶救不及、失去病患的恐懼並不陌生，但新...

熱門新聞

新悲慘世界！紐約護理麻醉師透露病患遺言：帳單誰付？

開除防疫國寶佛奇？ 美掀推特論戰白宮否認

川普想過群體免疫：何不讓新冠「洗刷」全美

3歲男童玩「消毒液瓶」引大火上身 嚴重燒傷住院

1條床單包住護士女兒 媽媽給最溫暖的擁抱 那一秒即永遠

美防疫高官話不中聽 川普暗示開除佛奇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。