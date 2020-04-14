「必須讓川普成為一任總統！」桑德斯表態力挺拜登

日前宣布退出民主黨總統提名初選的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）周一（13日）表示，將替篤定獲得民主黨總統候選人提名的美國前副總統拜登（Joe Biden）背書。

華盛頓郵報報導，桑德斯在拜登主持的新冠肺炎疫情直播中宣布支持拜登。他表示，「拜登，我知道現在你肩上負有巨大責任，我們必須共同努力」。

拜登回應，「你的背書意義重大，我期待和你一起合作，我將會非常需要你」。拜登還向桑德斯説，「你拒絕接受我們無法改變國家的錯誤」。拜登說桑德斯沒有得到「足夠的信任」，逼迫美國人照鏡子檢視他們是否過著理想的生活。

儘管歷經艱難的初選戰役，桑德斯替拜登背書並不意外。桑德斯上周表示，雙方競選團隊在過去幾日來共同合作商討「如何找到最好的方式共同前進」。

桑德斯在上周三宣布退選並向支持者表示，他無法「憑著良心繼續一場無法獲勝且會在這個艱難時刻干擾所有人努力工作的競選活動」。

在周一的直播上，拜登和桑德斯表現出團結一致並強調，民主黨必須竭盡所能在11月打敗美國總統川普。桑德斯說，「我們必須讓川普成為一任總統，我們需要你入主白宮。我將竭盡全力讓這發生」。