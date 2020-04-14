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疫情未減！全球新冠肺炎確診人數 突破200萬大關

川普盼經濟活動提前解封 各州不理會已組聯盟自主管理

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普13日在白宮疫情簡報會上，提及美國有希望提前重啟經濟活動。 美聯社
美國總統川普13日在白宮疫情簡報會上，提及美國有希望提前重啟經濟活動。 美聯社

美國總統川普周一（13日）說，他的行政團隊將在近日對想要開始放寬社交距離限制的州長們發布指導方針，並且表示他希望能「提前」重啟日常活動。不過幾位美國最有力的州長提出要組區域聯盟，來協調學校和企業如何恢復運作，明顯不認為需要聯邦政府指導。

川普說：「解封的計畫很快就要完成，甚至有希望提前重啟我們的國家。」他表示很快就會有新的、很重要的指導原則交給各州州長，這是他們重啟州民日常生活所需的資訊。川普認為只有他有權決定解除封鎖相關事宜。

加州州長紐森則在宣布與華盛頓州與奧勒岡州聯手就重啟計劃協調合作時指出，他們將依事實、證據、科學、公衛專家意見，以最佳的合作精神來慎重從事。

在東岸，結盟還在初步階段。紐約州、紐澤西州、康乃狄克州、賓州、德拉瓦州、羅德島州，以及後來表示也要加入的麻州，將派州政府首長、公衛與經濟官員組成專案小組來研究放寛禁足令、社交距離等封鎖措施。

目前東西兩聯盟占全美三分之一人口。川普上個月延長CDC的指導方針，要求美國人到本月底前全力自我隔離。

【中央社／紐約13日專電】

新冠肺炎疫情趨穩後，全美經濟如何重上軌道成為熱門話題。美國總統川普今天強調重啟經濟由他決定，紐約等6州州長則宣布將協調經濟重啟方案，聯邦與州政府角力浮上檯面。

全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫以來，聯邦政府發揮的作用飽受質疑。川普曾說各州應自行調度呼吸器等醫療物資，並拒絕下令全美民眾居家防疫；隨著疫情趨穩，川普強調聯邦政府才有權決定民眾如何重返工作崗位，而非州長。

川普上午在推特發文：「假新聞媒體有些人為製造衝突與混亂，聲稱重啟各州經濟是由州長決定，而非美國總統與聯邦政府。大家應充分理解這是不正確的。這是總統的決定，背後有諸多正當理由。」

然而，紐約、新澤西、康乃狄克、賓夕法尼亞、羅德島、德拉瓦州清一色為民主黨籍的州長下午宣布，將共同制定重啟區域經濟的方案，避免疫情再度升溫。這6州為美國疫情重災區，確診總數超過30萬例，占全美逾半；近1.4萬人死亡，占全美約6成。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）說，6州主管衛生與經濟事務的官員已開始探討如何鬆綁限制措施，讓日常生活與大規模停擺的經濟重上軌道，官員將以數據、研究、他國重啟經濟經驗為參考依據。

美東6州宣布協調重啟經濟後，美西的加州、俄勒岡、華盛頓州也公布類似計畫。

川普推文提到，聯邦政府將與州長們密切合作，並參考其他意見，他「很快」就會做出重啟經濟的決定。

新澤西州長墨菲（Phil Murphy）被問到6州協調重啟經濟是否打臉川普時說，他著重基於事實與科學決策，並重申經濟復甦與公共衛生密不可分。賓州州長沃爾夫（Tom Wolf）呼應墨菲，強調須先讓民眾恢復健康，才能重啟經濟。

3月中旬以來，全美多數州長要求民眾居家防疫，川普多次表示這麼做符合憲法，不應由聯邦政府下令各州執行。如今全美疫情雖趨穩，古莫與公衛專家仍主張防疫不能鬆懈，但眼見經濟大規模停擺損害日益擴大，川普鬆綁防疫方針的壓力愈來愈沉重。

華爾街日報報導，聯邦政府能否及如何推翻各州下達的居家防疫令，目前尚無明確答案；假使聯邦下令，民眾是否配合、覺得可以安全恢復往日生活型態，也充滿未知數。

根據約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）統計，全美新冠肺炎確診總數突破57萬例；10日新增3萬5100例、創疫情爆發以來單日新高，後續兩天新增都不到3萬例。

全美疫情最嚴重的紐約州累計死亡人數破萬，但住院、插管患者數量趨於穩定，古莫首次宣告疫情最糟階段已過，同時警告民眾不能大意。他說，紐約州將逐步鬆綁限制、恢復經濟活動，緊盯新增感染與住院數據，並參考他國經濟重啟情形。

中國疫情降溫後積極推動復工，湖北省武漢市上週解除76天封城。但許多專家警告，境外移入病例與為數不明的無症狀感染者可能導致疫情回溫。

歐洲疫情最嚴重的義大利決定延長封鎖，至少實施到5月3日；西班牙今天開始鬆綁封鎖，允許部分非民生必需商家恢復營業；奧地利、丹麥、波蘭、挪威與捷克等國已示意4月就會開始鬆綁限制措施；德國聯邦與各邦政府預定15日開會協調相關事宜。

川普 社交距離 華盛頓

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