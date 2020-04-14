川普：我沒要開除佛奇 轉發貼文又沒什麼

美國總統川普與防疫主管佛奇（Anthony Fauci）的「新冠矛盾」看似在美國重啟經濟運作之前來到高峰。川普13日記者會上，澄清沒要開除佛奇，且說自己轉發標註「開除佛奇」的貼文又沒什麼；川普還讓佛奇自己解釋，佛奇說，「我就是回答了一個假設性的問題，答案很明顯，越早對疫情施行對策，就能減少更多人命損失」。

佛奇12日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，「若能早點拿出對策，就能拯救更多人命，這點無庸置疑，若一開始就採取行動，今天情況可能不同」。遭部分川普支持者批評是說一套、做一套。共和黨人在推特上發起「開除佛奇」的推文潮，挺佛奇的網友也挺身反制。

白宮先是否認沒要開除佛奇，傍晚的疫情說明記者會上，佛奇也照樣現身，但川普全程與佛奇幾乎零互動，一開場就要佛奇自己上來講兩句，佛奇解釋昨天接受訪問的情形，他說，那是一個假說性提問，以他的經驗來看，越早採取動作就可拯救生命；佛奇也說，他和新冠肺炎工作小組成員博斯（Deborah Birx）曾向川普提出種種建議，且川普真的有聽進去，關閉部分邊界與推出15天、30天「降低傳播」的行動綱領等等，都是為了讓疫情緩解採取的措施。

佛奇解釋後離開講台，川普便開始上演個人秀，即便記者追問與佛奇相關的問題，川普皆自己回答，也不像往常，頻頻回頭眼神詢問佛奇是否要補充。

川普說，他沒有要開除佛奇，轉發有「開除佛奇」的貼文又沒什麼。