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1條床單包住護士女兒 媽媽給最溫暖的擁抱 那一秒即永遠

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合12日電
雪洛‧諾頓用床單包住，給女兒凱西‧柯爾一個大擁抱。(截頻自CNN)
雪洛‧諾頓用床單包住，給女兒凱西‧柯爾一個大擁抱。(截頻自CNN)

新冠肺炎疫情衝擊全球，死亡人數持續攀升，已使得數百萬人生計受到影響，然而混亂的時代還是存在一絲溫情，也有人選擇把握當下；對俄亥俄州的雪洛‧諾頓(Cheryl Norton)來說，就是無論如何都要給女兒凱西‧柯爾(Kelsey Kerr)一個大擁抱。

柯爾是俄州基督醫院(Christ Hospital)加護病房的護士，雖然柯爾目前尚未接觸過任何新冠肺炎的患者，但在疫情不樂觀的情況下，柯爾心中仍忐忑不安。

面對孩子身為抗疫前線的醫護人員，諾頓和其他父母一樣雖然替孩子們擔心但卻無所適從，而就在那一刻諾頓突發奇想將床單蓋在女兒身上，然後給了她一個有史以來最溫暖的擁抱。

諾頓向有線電視新聞網(CNN)表示：「有那麼一秒鐘，我覺得時空凝結了，只剩下我擁抱著我女兒；抱著她的那一刻我彷彿感到她是安全的，而我真心希望那一刻是永遠的。」

自從疫情爆發以來該醫院開始限制訪客，因此柯爾定期都會拜訪母親，母親也會提供一些禱告用的披肩讓她送給加護病房裡的病患，藉此給予他們對抗病魔的勇氣；當天就在柯爾準備要離開時，諾頓看見旁邊一籃子乾淨的衣物，她不假思索就從籃子裡抽出一條床單，蓋在女兒頭上。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫政策，人與人之間必需保持六呎以上的社交距離，但柯爾從未接觸過新冠肺炎的患者，即使全身被床單罩著，柯爾也沒有拿下口罩。

雖然柯爾和丈夫居住在距離諾頓僅15分鐘遠的路程，但是在疫情隔離的期間這段距離有如隔著太平洋般的遙遠；柯爾說：「我和母親距離變的非常遙遠，我很難適應沒有她在身邊的感覺，甚至不能給她一個擁抱；所有的事情都變的更困難，但我母親還是試圖讓一切變美好，雖然擁抱是很稀鬆平常的事，但我們都很需要那一刻。」

新冠肺炎 疫情 患者 社交距離

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