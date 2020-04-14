開除防疫國寶佛奇？ 美掀推特論戰白宮否認

疫情當頭，美國卻有網友呼籲總統川普開除防疫主管佛奇（Anthony Fauci）的推文，這兩日創造了14萬餘推文，包括共和黨支持者替川普叫屈，批評佛奇不斷接受訪問，打臉總統的說法；另外，推文潮也包括佛奇支持者，反批川普抗疫無能，拉佛奇出氣。狀況演變到13日下午，網友發起「保住佛奇」的貼文運動反制。

多家外媒報導，白宮副發言人吉德里（Hogan Gidley）透過聲明表示，「總統沒有要開除佛奇，佛奇一直是受總統信賴的顧問」；但川普自己在12日轉發共和黨前參議員參選人羅琳（DeAnna Lorraine）的貼文，羅琳批評「佛奇2月29日告訴民眾完全無須擔心，新冠肺炎不會對美國大眾造成威脅，現在卻說若當時能早點採取行動能拯救更多生命」，文末標註「開除佛奇（Fire Fauci）」的標籤。

佛奇是誰？在疫情爆發期間，佛奇幾乎天天出現在公眾面前，除了接受電視訪問，川普舉行每日的疫情說明會，若佛奇未到場就會有人追問「佛奇去哪裡」，他經常雙手抱胸，看著川普熱烈演說，然後以他沙啞的聲音「直言不諱」多次駁斥川普的樂觀言論，從疫苗研發到奎寧用藥對抗新冠肺炎的成效，川普和佛奇並肩而立，看法卻是十萬八千里。

有媒體使用「防疫國寶」來形容佛奇，歷任6任總統；佛其是美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長，屬於國家衛生研究院，從1984年起接任所長，36年來四度拒絕升職。從愛滋病、SARS、MERS、伊波拉病毒、茲卡病毒，到如今的新冠肺炎，佛奇是備受美國民眾信賴的防疫首長，紐約時報引述最新民調指，佛奇的支持度有78%，同時只有46%民眾支持總統回應新冠肺炎的種種做法。 網友呼籲總統川普（右三）開除防疫主管佛奇（Anthony Fauci）（左一），掀起推特論戰。本報資料照片，華盛頓記者張文馨／攝影

【中央社／華盛頓13日綜合外電報導】

美國白宮今天表示，關於川普總統有意將政府首席醫學顧問佛奇（Anthony Fauci） 革職之說「荒謬可笑」。

有關佛奇可能會被開除的傳言12日升溫，當天川普在「#開除佛奇」（#FireFauci）的話題標籤下，再次推文批評「國家過敏與傳染病研究院」（NIAID）院長佛奇。

今天白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）發表聲明說：「媒體的這種閒言閒語荒謬可笑，川普總統不會開除佛奇博士。」

「佛奇博士已經是而且仍然是值得川普總統信任的顧問。」

佛奇在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時坦承，美國若能及早實施封城措施就可能會避免某些人染病死亡；他也曾在一些科學問題上糾正川普的說法。