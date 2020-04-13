不是「中國傳聲筒」 美國之音回應白宮指控

（德國之聲中文網）上周五（4月10日），美國之音電台台長貝內特（Amanda Bennet）在未特別點名美國政府的情況下發表聲明說，美國之音對中國政府和中國官方媒體有關新冠病毒的大量信息進行了"徹底的反駁"。

此前白宮曾表示，美國之音通過在Twitter上播出中國中部城市武漢解封慶祝活動的視頻，淪為北京政府的"傳聲筒"。特朗普政府抱怨說："美國之音經常為美國的對手而不是為美國人民說話。……新聞記者應該報道事實，但美國之音卻反幫北京加強宣傳。"

美國保護記者委員會稱白宮的指控"令人發指"，並指責華盛頓政府破壞美國之音在全球的工作。

由於不滿美國媒體對中國疫情的報道，中國政府於2月和3月驅逐了數名美國記者，並對外國駐華記者的報道加強了限制措施。美國之音的記者也受到這些新限制的影響。

新冠病毒危機期間，中美關系緊張局勢加劇。特朗普及其副手彭斯（Mike Pence）多次將新冠病毒稱為"中國病毒"也是加劇兩國沖突的原因之一。美國政府還指責北京掩蓋該病毒在去年年底首次出現的事實。此外，華盛頓政府也對中國感染和死亡病例的統計數據表示懷疑。根據北京的官方信息，自去年12月以來，中國共有3000多人死於冠狀病毒。而美國報告的死亡人數已經超過18000人。

李京慧/石濤 （法新社）

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