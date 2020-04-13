川普想過群體免疫：何不讓新冠「洗刷」全美

「華盛頓郵報」報導，總統川普3月曾考慮要讓新冠肺炎「洗刷」美國，讓群眾發展出「群體免疫」，當時全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)曾警告恐有多人會因此喪命；而佛奇12日也表示，若2月初就要求保持社交距離，可挽救更多國人性命。

但佛奇12日稍早在上午接受福斯(Fox)新聞電視台主持人華特斯(Jesse Watters)訪問時似乎提出相反的說法；佛奇在2月告訴全美大家無須要擔心，也沒必要改變生活方式。

佛奇在節目中表示，最初得到錯誤資訊，「中國一開始說只會動物傳人，後來出現人傳人案例時又說傳染度不高。」但事後美國發現新冠肺炎傳染度極高，而且有高發病率與死亡率。

佛奇12日稍後在有線電視新聞網(CNN)指出，他與其他衛生專家在2月21日認為，川普政府需要實施積極減疫措施，降低新冠肺炎擴散速度，若當時就開始保持社交距離，可挽救更多生命；不過當時這些建議遭到多人反對。

佛奇表示：「我說過很多次，我們單純從健康角度來分析情勢。我們提出的建議通常會受到採納，有時則不會，而這項建議就是如此，因此有了現在的局面。」

佛奇表示，照理來說，及早採取防疫措施就能救更多生命，但其中的決策相當複雜。他接著說：「如果我們從一開始就完全停工，事情可能會有些不同，但是當時很多人反對。」

川普11日也同時在受訪時，告訴福斯新聞，決定何時復工是他做過最難的決策，「我們必須讓國家回到常軌，民眾希望回去工作。」

佛奇也指出，民眾生活回歸常態時要避免疫情升溫，其中的平衡很難拿捏，因為必須確保不會太早放寬防疫措施，但又要顧及人民想要回歸過往日常的需求。

華郵在報導中說，川普3月14在白宮戰情室將旅遊禁令擴大至英國與愛爾蘭，當時川普也好奇為何不讓美國發展出群體免疫。

根據兩名消息人士，川普當時問佛奇：「我們為什麼不洗刷(wash over)國家？」據說佛奇起先不了解「洗刷」的意思，而在他理解後謹慎解釋：「總統先生，很多人會死。」

當時支持群體免疫的人不只川普一人，英國政府科學顧問和英國首相強生(Boris Johnson)也支持這項作法。最後川普接受佛奇的警告，不過川普仍多次要求及早復工以恢復美國經濟。

佛奇也回答美國嚴重疫情是否因為防疫起步慢，他說「事情沒那麼簡單。」雖然防疫措施有效果，但美國疫情受到多種因素影響，包括國家大小和國家異質性。

他舉南韓為例，並稱拿美國跟南韓比較不公平，南韓有能力即刻停工，但美國可能無法這樣做，因此無法以單一原因來分析美國目前的嚴重疫情。