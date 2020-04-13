川普政府將要求保險業者 免費提供抗體測試

新冠肺炎疫情加劇持續重創全美，川普總統的執政團隊11日表示將要求保險業者免費提供抗體測試，擴大疫情掌握的規模；公衛專家也同意，擴大抗體測試可以加快找出對新冠肺炎免疫的人，這對國家抗疫以及日後恢復經濟有絕對的幫助。

日前國會議員曾要求政府協助民眾，包含沒有購買保險的人，提供每人免費接受新冠肺炎的篩檢；川普政府表示，在近期剛通過的紓困計畫中已經獲得授權，且政府將協助私人保險企業提供抗體測試，產出的開銷將由政府埋單。

聯邦醫療保健與補助服務中心(CMS)局長維爾瑪(Seema Verma)說：「這對美國人非常重要，當國家面臨緊急公衛危機時，不需要讓檢測的花費變成民眾防疫的絆腳石。」

透過抗體測試更能準確掌握沒有被感染，以及感染但只出現輕微病症的人數，但目前專家仍無法了解患者在感染後能產生多少免疫力；儘管如此新政策仍未明確指出，沒有保險的民眾是否也能使用免費抗體檢測的福利，而CMS也沒有做出任何回應。

共和黨籍的田納西州國會參議員亞歷山大(Lamar Alexander)，和密蘇里州共和黨籍聯邦參議員布倫特(Roy Blunt)，兩人在本周稍早呼籲執政團隊必需對所有所有民眾一視同仁：「免費檢測能幫助控制疫情，且給予民眾信心，讓他們之後能安心地回到職場和學校，我們的經濟才有機會復甦。」