川普急重開經濟 各州州長握決定權

美國總統川普急於重開經濟，表示他有絕對的權力下令復工，但專家表示，何時重開經濟和恢復社會的正常應由州長決定。

川普定14日宣布成立新的指導小組，重點將研究是把政府的居家避疫令和保持社交距離的規定延長到5月1日以後，還是在全國部分地區逐步恢復經濟。

疫情導致全國的失業率飆升，川普有意在疫情較輕的州放寬限制，表示他將做出決定，希望是正確的決定，也將是他做出的最重大的決定。川普說：「如果我想動用權力，就可做決定。儘管我有絕對的權力這樣做，但我仍讓各州來決定。」

聯邦政府3月16日發布的保持社交距離的規定，對各州並非強制性的要求，居家避疫令的取消和學校重新開放，最終要由州長決定。

新澤西州長墨菲表示，在疫情危機得到控制前，經濟不會重開，如果沒有完全控制就開放經濟，無異於火上澆油。他認為，經濟恢復必須要在健康危機過去之後。

逾40個州頒布了居家避疫令，馬里蘭州州長霍根說：「我們在考慮如何恢復經濟和讓部分人復工的問題，但不能指定日期和使疫情出現反覆，我不認為重開經濟是容易做的決定。」

聯邦政府有權頒布隔離令和限制各州之間的旅行，但川普政府沒有啟用這項權力。聯邦最高法院曾做出裁決，駁回聯邦政府試圖對各州事務的干預，如高院曾在1985年的裁決中，廢除了聯邦食品暨藥品管理局(FDA)有關血漿捐獻的規定，高院認為「有關健康和醫療安全的規定，在歷史上主要是地方政府的職責」。

專家指出，各州有權決定哪些人應居家避疫和持續多久，因為實行隔離和保證民眾的健康是各州的權力。

但各州擁有的隔離權也面臨聯邦部門的批評，如肯塔基州長貝歇爾(Andy Beshear)10日宣布，教徒參加復活節的活動將被強制隔離，該州的兩位聯邦參議員保羅(Rand Paul)和馬希(Thomas Massie)就抨擊貝歇爾，認為他的規定是越權。