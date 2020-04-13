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「疫」下求生… 牛排餐廳兼賣牛奶衛生紙

世界日報 / 編譯張聲肇、樊蕙／綜合12日電

被新冠病毒疫情關在家裡，不方便上超市？沒關係，外送餐點的餐廳可附帶幫你送牛奶和衛生紙到你家門口。

密西根州安娜堡(Ann Arbor)餐廳Gandy Dancer總經理夏琳．古利佛從未想過有一天，這家牛排與海鮮餐廳，會開始賣衛生紙與盒裝雞蛋，但新冠疫情已讓餐廳進入生存模式。

國家餐廳協會(NRA)說，該產業自3月1日起已損失300萬個工作機會，與250億元營業額；發言人凡妮莎．辛克說，3%餐廳倒閉，另有11%預計關閉到本月底；還有許多餐廳迅速轉型販賣雜貨。

許多由餐廳轉型的雜貨店，提供「非接觸式」服務；顧客可透過電話或網路訂購，然後商品就會直接被送到顧客愛車後車廂或後座。

總部在聖路易市的Panera麵包餐廳也於8日開始，把營業範圍擴大為小雜貨店，全國分店都順便賣牛奶、麵包、新鮮蔬果等日用必需品。

Panera執行長朝達瑞說，公司暫時關閉15%店面，但全國有1900個分店提供不與客戶直接照面的快遞、配送、來店取貨和「得來速」下單取貨服務，一加侖牛奶4.99元，一個酪梨1.49元，麵包和貝果等價格照舊。

許多餐廳搭夥加州比薩廚房(California Pizza Kitchen)，透過240個分店，順便販賣CPK Market裡面的35項食物飲料，讓客戶點餐之餘，順便買到日常所需。

CPK雜貨店的蛋一打賣5元，3磅一包的白糖4元，全脂牛奶一加侖6元，10磅一包的義大利麵15元。

全美43家分店的巴西牛排館Fogo de Chao推出付款取貨服務，客戶除點購正常餐點之外，還可選購已經切好、烤熟即食的肉類餐點，以及雞蛋和牛奶。

餐廳兼做雜貨生意，是內食生意一落千丈的時候，免強推出的利己利人策略，要維繫多久，仍在未定之天。

衛生紙 疫情 雞蛋

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