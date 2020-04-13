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「疫」外受災戶 美各州路橋修建鬧錢荒

世界日報 / 編譯孫梁／綜合12日電

疫情期間全國的高速公路不再擁堵，雖然便於道路維修，但開車人越少，各州今後路橋維修也就越難，因為汽油稅、過路費和其他收費將隨著車流量減少而大減，許多路橋修建計畫未來將因缺乏資金而延遲。

各州運輸部門要求聯邦政府撥款500億元，以防路橋修建計畫的資金在未來一年半被大幅砍掉，他們還要求國會把給各州運輸部門的資助增加一倍，以刺激和提振經濟。

上月通過的2兆元紓困法案中，數百億元是用來改善公交捷運、機場和美鐵(Amtrak)系統，這些運輸系統都因疫情而出現乘客大幅下降，但紓困法案卻沒有為路橋修復撥出一分錢。

由於缺乏資金，部分州的路橋修復計畫陷入停頓，北卡羅來納州下一預算年度的路橋修建計畫削減20億元；俄亥俄州因為汽油稅收入減少，將哥倫布和辛辛那提的高速路修建計畫推遲至明年。

密蘇里州18個路橋修建計畫是重點工程，總造價4600萬元，但因預算不足而被延遲。州運輸廳長說，如果沒有聯邦資助，路橋修復工程也將面臨停工和延後的危險。

全國居家避疫期間，許多州的道路建設屬於重要行業，仍要繼續開工，但其他許多州的路橋建設則不屬於重要行業。在華盛頓州的100個路橋修復工程中，92個因為防疫要求而停工。佛蒙特州今年編列2億元路橋建設預算，現全部叫停，州府表示，停工的時間越久，今年完工的可能性也就越低。

賓州的所有路橋工程最初都被叫停，後來允許61個重點工程開工，但仍有70億元的800個路橋工程繼續停工。

修復 疫情 機場

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