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疫情擱置了「反中」？ 300件挑戰中國法案躺在美國國會

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
受新冠肺炎疫情影響，美國國會議員所提約300件挑戰中國的待審法案和決議案被擱置一旁。歐新社
受新冠肺炎疫情影響，美國國會議員所提約300件挑戰中國的待審法案和決議案被擱置一旁。歐新社

美國第116屆國會將以彈劾總統川普而名留青史，也將成為迄今對中國大陸態度最強硬、提出最多涉中法案的國會。

南華早報報導，美中貿易全國委員會（USCBC）政府事務高階主管艾希頓（Anna Ashton）指出，本屆國會會期上，與中國相關的法案數遠多於過去任何時候。

但是，在新冠肺炎大流行期間，立法重點突然轉向與疫情有關的法案，以解決公共衛生和經濟問題，使得挑戰中國的約300件待審法案和決議案被擱置一旁。

艾希頓說，「現在和可預見的將來，新冠肺炎將會完全主導國會山莊要做的事」。

美國爆發新冠肺炎疫情之前，國會議員希望繼續推動其他法案加入「香港人權與民主法案」的行列。這項具有象徵意義的法案於去年11月通過，考驗已傷痕累累的美中關係極限。

繼香港人權法案後，美國會去年12月以壓倒性票數通過「新疆人權法案」，要求制裁侵犯新疆人權的中國官員。另外一項針對西藏的法案，也獲得美國眾議院通過，但明年1月前可能無法成功讓川普簽署成法。

屆時第116屆國會將結束，而未獲兩院批准並由總統簽署成法律的任何法案都將被移除。

即使國會在未來幾個月能恢復正常運作，立法事務的關注也將很快被轉移，因為美國總統大選將於11月3日登場。在此之前，不僅川普尋求連任，眾議院全部及參議院三分之一的成員也將力拚繼續留任。

前眾議院監督委員會律師盧沛寧（Chris Lu）說，「今年是大選年，7月之後不會有任何事情發生」。

盧沛寧表示，「今年將是非常短的立法年度，除了繼續提供經濟和可能（與新冠肺炎疫情爆發有關）的刺激法案」。

對此，美國眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）或參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）均未立即回應。一位不願具名的民主黨眾院助理說，任何與新冠肺炎無關的法案，推進機會都「相當有限」。

新冠肺炎 香港人權與民主法案 疫情

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