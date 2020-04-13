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美考慮五月逐步解除封鎖 教宗復活節哀悼亡者

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網） 雖然美國的新冠疫情尚未明顯減緩，美國美國衛生總監亞當斯 （Jerome Adams） 4月10日接受電視訪問時表示，該國最快下個月初便會從特定區域開始慢慢重啟商業活動。

然而，不少美國州長與市長在周日（4月12日）接受電視媒體訪問時都強調，政府應該在控制疫情與減少疫情對經濟帶來的沖擊間找到平衡。他們擔憂，如果政府太快解除防疫措施，美國的疫情會再次攀升。

疫情嚴重的新澤西州州長墨菲 （Philip Murphy） 在接受CNN訪問時表示：「如果太快減輕防疫措施的話，我們很可能會火上加油。現在最嚴重的問題是全國疫情肆虐，所以我們必須想辦法減輕疫情。」

美國國家傳染病弗契（Anthony Fauci）則在CNN的訪問中提到，美國政府不會采取一次重啟全國各地商業活動的作法，而是各州州長依照檢測結果與各州的風險來采取逐漸重啟商業活動的策略。他說：「我認為我們或許下個月能開始考慮重啟商業活動，但是別將我說的話當作是可施行的政策。」

美聯儲主席卡斯卡裡（Neel Kashkari）周日則表示，國會議員應該把新冠疫情視為一個長達18月的問題。他強調：「我們眼前是一條非常漫長且艱辛的路程。」他警告，如果美國經濟持續受新冠疫情影響的話，美國的銀行業可能因此受到沖擊，而美國政府也可能得為此而介入。

美國周日新增了27367起確診案例與1524起病亡案例，將累計的確診與病亡數字提升至560246與22101。目前全球累計的確診人數已超過185萬人，病亡人數也來到11.4萬人。

教宗哀悼新冠病亡者

與此同時，教宗方濟各也打破天主教數百年來的傳統，將今年的復活節彌撒活動，改以線上直播方式呈現。這項作法也讓全球13億的天主教徒，在因新冠疫情封城而無法出門的情況下，仍能與教宗一同慶祝復活節。

有別於以往在聖伯多祿廣場對信眾發表文告，教宗在他的私人書房內，對著攝影機宣讀祈禱文，並在文中呼籲歐洲各國團結一致的對抗新冠疫情。他說：「今天，我第一個想到的是那些直接受到新冠疫情影響的人，包含新冠患者、因染上新冠病毒而喪命的人，還有哀悼病亡者的家屬。對不少人來說，他們或許來不及與病亡的家人道別。」

此外，教宗也呼籲全球各地的武裝沖突暫時停火，並希望發達國家能體諒發展中國家因疫情而累積的債務。以往在復活節都人滿為患的梵蒂岡，如今已停止對外開放超過一個月，各閘口也都由武裝警察鎮守。

各地疫情

同一天，英國首相約翰遜 （Boris Johnson） 已辦理出院，但他將繼續於鄉間的住處進行調養。同一天，英國創下歐洲周日最高的單日病亡人數。英國周日通報了5288起確診案例與737起病亡案例，將英國的累計確診與病亡數字提升至84279與10612。

歐洲其他國家則漸漸出現疫情減緩的現象，但是不少國家元首仍強調不該民眾掉以輕心。西班牙周日通報了3804起確診案例與603起病亡案例，將西班牙的確診與病亡人數提升至166831與17209。然而，西班牙總理桑切斯（Petro Sanchez）仍表示，該國離戰勝新冠病毒還非常遠。他在一場電視演說中表示：「我們都很想重回街上，但我們更想要戰勝新冠病毒並防止疫情再次崛起。」

與此同時，意大利周日通報了431起病亡案例，這是該國自3月19日以來，單日最低的病亡數字。此外，意大利的確診數字也從周六的4694稍微降至周日的4092。意大利官員向媒體表示，該國的醫療系統承擔的壓力正在逐漸減少。

此外，中國周一通報的確診數字也創下過去幾周來的新高。中國新增了108起確診案例與2起病亡案例，將累計的確診與病亡數字提升至82160與3341。所有新增的確診案例中，有98起境外輸入案例與10起本土案例。

中國同日也新增了61個無症狀感染者。 其中有12個是境外移入，另外28起案例於當日轉為確診案例。目前中國仍有1064個無症狀感染者在接受醫學觀察。

楊威廉/鄒宗翰 （綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

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