1200元紓困支票 這7大群體拿不到

國稅局11日透過推特宣布，已經發出第一波給民眾的紓困款，之後將繼續發放；數以百萬計期待獲得1200元刺激經濟補助款的人，最快下周也會收到聯邦提供的這種補助，包括有綠卡或H-1B和H-2A工作簽證的移民；但是，也有一些人拿不到分文。

新生效的聯邦紓困法希望快速為民眾注入現金，協助遭到新冠疫情摧殘的經濟恢復生氣；但是，並非每一個人都有資格獲得這種給付。以下是無法獲得補助的群體：

1.一些移民。

沒有居留資格的外國人、臨時工人和非法移民無法獲得補助。不過，移民如合乎規定的條件，並擁有確實有效的社會安全號碼，就可以獲得補助支票。這包括有綠卡或H-1B和H-2A工作簽證的移民。

2.新生兒。

兒童給付是根據2018或2019年的報稅資料，因此今年出生的孩子的父母，明年報稅後才能獲得給付。

3.失業的高收入者。

去年所得超過9萬9000元，可是今年失業的人，今年不能拿到支票。不過，他們今年的收入如不超過規定門檻，明年報稅時可要求給付。

4.未報稅的低收入者。

美國約有1000萬人因年所得不到1萬2000元而不必報稅。這些人有資格獲得刺激給付，可是國稅局沒有他們的報稅資料，很難查證他們的所得、計算給付金額，以及把錢寄到哪裡。

5.高收入者。

個人年所得超過7萬5000元，夫妻超過15萬元，每人最高1200元的給付即逐漸減少。個人所得超過9萬9000元，家長超過13萬6000元，夫妻超過19萬8000元，就拿不到分文。

6.學生。

年滿17歲的學生，如父母或監護人報稅時把他們列為被扶養人，就失去資格，父母也拿不到每個孩子500元的補助。後者只適用於未滿17歲的孩子。

不過，課餘打工賺錢，也未被列為被扶養人的學生，只要申報2018或2019年所得，並符合其他規定，就有資格獲得補助。

7.老人和殘障者。

大多數老年人可以獲得給付，可是被子女或其他人列為被扶養人的老人家除外。

殘障成年人只要沒有被任何人列為被扶養人，也可拿到刺激支票。但是，如他們與父母或其他人住在一起，而後者報稅時把他們列為被扶養人，就得不到補助。

領取社會安全福利的人不成問題，因為社安局已有他們的資料，使他們可自動獲得給付。但是，過去兩年未曾報稅的人現在必須填報簡單稅表，提供基本資料。

國稅局特別成立網站讓他們登記，提供社安號碼、姓名、地址和被扶養人等資料。國稅局會藉此查核他們的資格和發出給付。

國稅局也與報稅軟體TurboTax合作設立網頁，為過去兩年沒有報稅的人提供免費服務。這些人只要答覆幾個問題，然後選擇直接入帳或拿支票即可。