佛奇預估：11月大選時 美將恢復正常

川普總統的新冠篩檢顧問、海軍上將賈若(Brett Giroir)11日說，到了5月，美國將能「大致準確」達到所需診斷能力，讓川普決定是否建議美國部分地區鬆綁重挫經濟的社交距離措施：國家過敏和傳染病研究院院長佛奇則預期到了11月大選期間，美國可望恢復正常。

賈若11日受訪時說，美國正研擬重啟經濟所需的四種診斷形式，包括全面監督新爆發的疫情、篩檢出現特定症狀的民眾、追蹤確診個案接觸者，以及確定新冠病毒感染者已康復的抗體篩檢，他說這項篩檢再過數周即可進行。

賈若說：「到了5月，我們將比現在進行更多篩檢；到了5月，我們肯定會大致準確達到所需診斷能力；我們是否已準確達到取決於幾項因素，包括有多少篩檢試劑流通，以及各地區爆發的疫情；那就是正確答案，我無法說出是或否。」

川普上月要求聯邦衛生福利部(HHS)助理部長賈若協助加速美國新冠篩檢工作。

國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)上月說，篩檢不足是一大「失敗」。

川普10日說，將於14日召開「啟動我們的國家」會議，指導任何重啟國家的行動。

川普本來希望在復活節周日讓美國民眾恢復正常生活，卻在3月30日告吹；目前全國限制公告至少持續到4月底，並訂於5月1日宣布重大決策。

賈若也說政府正在商討將少數族群列入優先名單，因為他們較可能出現致死的新冠肺炎症狀。

佛奇也說，他預期到了11月選舉期間，美國可望恢復「真正的正常狀態」。佛奇10日在微軟國家廣播公司(MSNBC)說：「我希望到了11月，我們能將一切控制住，讓我們回到真正的正常狀態。」

此時民主黨和共和黨雙方正因為在11月大選擴大郵寄投票的可行性而爭執不休。

川普總統領導的共和黨陣營宣稱，郵寄投票容易產生弊端，恐影響整場大選，儘管他們目前未提出證據支持此論點；民主黨則反擊說，郵寄投票可取代親自投票，讓選民不需在新冠疫情中冒險，就能投票。