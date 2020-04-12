復活節禁活動！肯塔基參加者隔離 密西根不得訪親友

為因應新冠肺炎疫情持續擴大，12日又是基督教信徒最期待的復活節，因此肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)下令，若民眾參加任何復活節活動將強制居家隔離14天。

貝希爾在聲明中表示，目前官方已經掌握六家教堂正在籌劃復活節活動，警方將記錄所有出席活動者的車牌，若被要求居家隔離的民眾違反規定，將被視為「輕罪」刑犯，公衛官員將依法處置。

自肯州霍普金斯郡(Hopkins County)上個月傳出，一處教堂因重新舉辦集會活動，導致多人群聚感染甚至死亡，故州長貝希爾為避免憾事再次發生，必需強制執行隔離政策。

貝希爾說：「由地方的公衛官員負責主動聯繫活動出席者，並提醒他們之後必需居家隔離14天，這是我們確保你們的決定不會危害到別人的的唯一方法。」

儘管如此，在今年三月底才確診成為第一個新冠肺炎病例的聯邦議員，肯州共和黨籍聯邦參議員保羅(Rand Paul)，雖然目前已經逐漸康復，但他卻在社群平台推特(Twitter)上發文抗議：「要求參加復活節活動的基督徒強制隔離？政府必需後退一步。」

此外，密西根州州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)也於10日宣布，非緊急狀況下密州居民不得出遠門拜訪同住州內的親友，也不得前往北方；這和惠特默稍早僅要求民眾待在家中的行政命令，是祭出更嚴格的措施，而該命令將會持續執行到5月1日。

密州居民不得遠行的命令自11日上午開始生效，但排除以下緊急狀況如居家照護、前往看護中心探視家屬、參加10人以下的葬禮、或是依法執行監護權等。

惠特默在會議中強調：「不論人數多少，所有公營或私營的集會活動都將被禁止，但民眾仍可外出活動，若要從事娛樂活動則必需確保人與人之間維持六呎的社交距離。」