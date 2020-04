東岸到西岸全美每晚8時同步狼嚎 50萬人集體紓壓

最近,從加州到科羅拉多州到喬治亞州到紐約上州,各地都有許多人每天晚上8點鐘,做著同一件事:大聲嚎叫;這樣的儀式行為,正在全美各地迅速蔓延,無疑是新冠肺炎大流行下,人們面對一個被迫彼此隔離的撕裂社會的痛苦回應。

人們藉著嚎叫,向全國醫護和急救人員的無私奉獻,表達感謝;情況好比義大利和西班牙的在自家陽台上鼓掌和唱歌那樣。也有些人是為了減輕自己痛苦孤立和沮喪的感受。也有人是為了向無家可歸者表示支持。

在科羅拉多州,州長波利斯(Jared Polis)鼓勵州民這麼做;想念同學的小朋友和後院的狗一起同聲嚎叫,偶爾還有人同步施放煙火、吹喇叭和敲鐘合鳴。

科羅拉多大學海倫和亞瑟·約翰遜抑鬱中心(Helen and Arthur E. Johnson Depression Center)壓力和焦慮項目主任西珀斯(Scott Cypers)分析,人們每晚集體嚎叫,主要是在確認和宣告:「我們會打贏的!」新冠肺炎大流行強迫社會隔離,逼每個人棄械投降;集體嚎叫,是「奪回控制權」的一種方法。

西珀斯還說:「能夠靠著尖叫和吶喊,釋放壓抑的悲傷和失落感,很重要。更何況,小朋友都很愛這麼做。」

科羅拉多州3月開始執行居家避疫令後,在全國猶太健康組織(National Jewish Health)工作的詩人兼運動人士馬烏洛(Brice Maiurro)和街頭活動家兼藝術家謝爾西·奧喬亞(Shelsea Ochoa)一起成立了「晚上8點出門嚎叫」(Go Outside and Howl at 8 pm)臉書社團,近50萬名成員來自全美50州。

馬伊洛說:「集體嚎叫、發出共鳴,是非常西化的作法。大家都想試一試,也都愛那種一呼百諾的感覺。」

醫護人員對於人們用這種方式來支持他們,表示感謝。科羅拉多州兒童醫院運營高級副總裁米爾頓(Jerrod Milton)說:晚上八點聽到人們大聲嚎叫,「不但讓我感受到團結和感激之情,也讓我每天都有機會笑一笑。」

奧喬亞則說:「當疫情危機過去,人們回顧這段極端逆境、看到許多悲傷故事時,希望也能記得這件好事,記住我們曾經透過嚎叫,保持住人與人之間的聯繫。」

從加州到科羅拉多州到喬治亞州到紐約上州,美國各地都有許多人每天晚上8點鐘,做著同一件事:大聲嚎叫紓壓。 美聯社