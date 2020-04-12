民眾不出門汽車少上路 美國各保險公司退保費70億

新冠肺炎疫情持續，人人居家避疫，幾乎不再開車上路。美國各大汽車保險公司正退費給保戶，總額逾70億元。

Allstate旗下Arity數據分析公司表示，道路行駛汽車數量少，通常表示索賠事故也少。3月8日以來，全國行駛總里程數減少一半以上。各家汽車保險公司目前提供的退費服務如下：

— State Farm將退還保戶20億元。總部在布魯明頓(Bloomington)的State Farm保險公司表示，大多數投保人將獲得3月30日至5月31日保費的25％信用額度；百分比多寡因各州而異。

— Geico將退還汽車和摩托車保戶25億元。自4月8日至10月7日之間續簽的保單，該公司將提供15％的信用額度；在此期間向Geico購買的新保單也適用。

—Progressive保險公司將為個人汽車保戶提供4月和5月保費的20％信用額度，總計約10億元。回饋金可望5月和6月自動轉入保戶帳戶。

— Allstate將回饋保戶約6億元，大多數保戶將在4月和5月獲得15％保費返還。客戶將自其銀行帳戶、信用卡或Allstate帳戶獲得此額度。

—總部位於德州聖安東尼奧市的USAA協會表示，將向其會員退還5億2000萬元。投保人將獲得兩個月保費的20％信用額度。

— Liberty Mutual表示，將回饋個人汽車保戶約2億5000萬元，投保人將獲得兩個月年度保費的15％退款，自4月起退費。

—美國家庭保險(American Family Insurance)將退還保戶約2億元。總部位於威斯康辛州麥迪遜市的該公司將為每輛被保險車輛退還50元。

—The Hartford過去獨家為全美最大非營利組織樂齡會(AARP)會員出售汽車和家庭保險產品。該公司表示，未來幾個月內將退還汽車保險客戶約5000萬元。大多數客戶將獲得4月和5月保費的15％退款。

—農民保險公司(Farmers Insurance)和21世紀保險公司(21st Century Insurance)表示，客戶4月保費將減免25％。

— Nationwide表示，每輛被保險車輛將獲得50元一次性保費退款。客戶將在接下來30天內循其繳費方式，收到此退款。

— Travellers表示，將為其汽車保戶提供4月及5月保費15％的信用額度。