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哈佛校長感染新冠後痊癒 捐血漿助抗疫

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合11日電

哈佛大學校長白樂瑞(Lawrence S. Bacow)及夫人於上個月底傳出確診新冠肺炎，但是在本月7日兩人受到哈佛校報採訪時，表示病情已經好轉，正在逐漸康復中；此外，他們也宣布將捐血協助新冠肺炎的抗疫研究。

白樂瑞在寫給校友和至親的公開信中表示：「希望研究人員採集我們的抗體後，能應用於治療；我和我的妻子目前狀況都很好，我們已經重拾力氣，我甚至可以開始慢跑，但我跑得比以前慢，而且距離也只有以往的一半。」

白樂瑞和妻子於3月24日確診感染新冠肺炎，在檢測的前兩天他們就已經出現初期的病症；雖然夫妻兩已逐漸痊癒，但對於防疫政策他們仍相當謹慎，白樂瑞說：「我非常注意我慢跑的路線，也盡量繞過人多的地方，必要時我也會戴上口罩。」

哈佛於3月初開始實施線上教學，教職員可以遠端在家授課，同時學生們也被要求搬離校園，白樂瑞也表示夫妻兩自3月14日就開始在家工作，因此他們並不知道自己是如何被傳染的。

新冠肺炎 哈佛大學 夫妻

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