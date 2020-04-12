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上合歡山拍日出失蹤 男子墜百米深谷亡

美新冠死亡第2例家屬去函川普：政府無能

世界日報 / 記者胡玉立╱綜合報導

3月1日凌晨，71歲的道格拉斯·蘭布雷希特(Douglas Lambrecht)病逝西雅圖，成為全美第二例死於新冠肺炎的患者；之後，全美各地確診及死亡人數與日劇增，他29歲的兒子內森(Nathan Lambrecht)對川普總統的怒氣也益發高漲。他日前致函川普，讓他知道他們全家痛失摯愛，並斥責政府未採取行動挽救眾人、輕忽怠責。

蘭布雷希特在這封5日發出的信中寫道：「我認為，政府對我父親的死，有直接責任。政府職責是保護人民，但我看到的是，政府無視國家安全和面對全球疫情大流行時，毫所作為。」

他說，他看到政府多次提供不實說法，聲稱病毒「不會影響國人」，但當時所有訊息明顯是可怕的警告。

蘭布雷希特寫道，政府「一次次將股市置於人民利益之上。當專家對即將發生事情表達關切，政府卻不願採取先發措施保護老年人和免疫力不佳的弱勢群體。要是在任何其他情況下，這都可能是刑事過失和謀殺。」

他的信署名「一個悲慟的兒子」，並將副本發送給華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)。

蘭布雷希特說，他在政治上不會選邊站，這封信也無關政治，而是攸關道德問題。

蘭布雷希特說：「看川普講話，我看到一個不忠於自我言辭的人；我不相信任何會推翻自己說法的人。他根本不切實際。」

道格拉斯·蘭布雷希特生前曾在倫頓山谷醫療中心(Valley Medical Center in Renton)擔任急診室長期醫生。他2013年接受腎臟移植，後因腎衰竭，在西雅圖郊區柯克蘭長青健康醫療中心(Evergreen Health Medical Center)洗腎，2月11日轉往柯克蘭生命護理中心(Life Care Center)復元。

兩週後，他染上新冠肺炎：發燒、呼吸困難；26日被送回長青健康醫療中心，直接送進加護病房，於3月1日凌晨1時去世。

他的妻子凱倫說：「他從未真正離開我們。」道格拉斯臨終前，醫院准許一次兩人戴口罩和手套，進入病房與他道別。他的女兒因懷孕被禁止入內。

凱倫感謝兒子為家人及其他受疫情影響包括失業、孤獨和倍感焦慮的人發言。說，全家人一致認為這是攸關道德問題；「我很希望內森的信能落在川普桌上。」但就算信真的到了川普桌上，她也不認為他會去讀它。

內森則說：「我幻想著信在川普桌上，他看著它。但對這個人，我不抱太多期望。我只想讓他知道，讓整個政府知道，我對這件事的感受和它如何影響我的家人。」

川普 新冠肺炎 疫情

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