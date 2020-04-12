疫情降低美國犯罪率 家暴恐不減反增

疫情竟然讓世界各地的犯罪率驟降！據統計，美國各大城市如芝加哥、紐約、洛杉磯因為封城，犯罪發生數下降超過10%，在美國歷史上幾乎是絕無僅有；在拉丁美洲和非洲，犯罪發生數更減少一半以上，但「家暴」卻也因封城的措施而上升。

封城讓犯罪大減

根據《美聯社》報導，美國犯罪率最嚴重的都市之一芝加哥，在疫情爆發之後犯罪發生數下降10%，販毒的逮捕數量與去年同期相比更降低42%；從2月到3月，紐約市的重大刑案數量下降12%；在洛杉磯，犯罪率從年初以來一直維持差不多的水平，直到3月15日那一週驟降了30%。

犯罪發生數下滑兩位數的百分比，在美國歷史上幾乎是絕無僅有，僅在1990年代的紐約市出現過，當時雖下降40%但歷時3年，而現在只花幾個禮拜的時間。犯罪降低的原因不僅來自更嚴厲的執法政策和幫派停戰，封城的防疫措施更是讓犯罪機會大減。

在拉丁美洲和非洲，犯罪發生數也降至幾十年來前所未見的低點。《紐約時報》報導，薩爾瓦多在2、3月間謀殺案減少將近一半，約一天2件，在巔峰時期曾有過一天600件。秘魯3月的犯罪發生數更減少84%之多。在南非，強暴案與去年同期相比下降86%，謀殺案也降低71%。

家暴不減反增

然而，芝加哥的前幫派分子菲力普斯表示，許多身處貧困的毒販並沒有放棄生計，未來可能增加線上販毒的比例。一位馬里蘭州的毒販也在網頁上誇口：「即使疫情來勢洶洶，毒品通路仍全力運轉中。」

不過其他類型的犯罪似乎因封城的措施而上升，例如虐待兒童。休士頓警察局長阿塞維多表示，「加重的企圖傷害罪」在過去的3個禮拜之中增加了10%，其中有一半是家暴，高於平常的比例。《美聯社》指出，執法單位擔心，還有許多家暴事件尚未被通報，因學校停課使其無法肩負最後一道防線。

此外，作為全美最大警察局的紐約市警察局，在3萬6千名警力中，已有超過2千人確診，至少7千人接受隔離無法出勤。警方更放棄低階的逮捕任務改發放傳票，以及維持民眾的社交距離，也降低了帳面上的犯罪率。【更多精采內容，詳見 】