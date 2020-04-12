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法院關門、審判叫停 疫情打敗全美司法系統

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合11日電
疫情顛覆全美法庭系統，數以千計審判停頓、司法截期延後。圖／世界日報提供
疫情顛覆全美法庭系統，數以千計審判停頓、司法截期延後。圖／世界日報提供

新冠疫情使美國的司法系統為之癱瘓，法院關閉、數以千計審判停頓、司法截期延後，造成憲法困境。

當前公共衛生危機可能導致法律案件堆積如山，讓全國法庭無法負荷，一些被告遭到羈押更久，檢察官則被迫決定要對付和放棄哪些案件。

從加州到緬因州的法官都把審判和幾乎所有當面聽審延期，以免法院出現人潮。已在進行的審判也叫停。

許多法官用電話或視訊進行聽審，以免所有案件全部停擺。其他法庭卻缺乏必要的科技設施。

法庭也要求提供緊急權力，把審判延至法律通常准許的期限之後，並延長各種重要的作業期限。

辯護律師說，這些情況可能延長被告遭到收押的時間，使他們置身不安全的監獄環境，並違反他們受憲法保障的迅速受審權利。

法庭安排被告過堂的時限已從48小時延長到七天。被告通常在這種初次出庭之時指派律師和聲明是否認罪。

新冠疫情已導致日常生活幾乎每一個層面停擺，可是全國法庭作業大亂之勢仍前所未見。

律師擔心2004年卡翠納颶風迫使紐奧良法庭暫時關閉的情況重現。當時各種法律期限暫時取消，使數以千計嫌犯未經正式起訴在牢裡被關了幾個月。

保持社交距離的必要和大部分法庭人員居家避疫，使檢察官和辯護律師無所是從，無法向法庭提出文件、安排聽審、與牢裡的客戶會談。

律師不敢到監獄探視客戶，以免感染或散播病毒，只能打電話連絡。由於有些監獄電話錄音，交談必須特別小心。

辯護律師表示他們處境艱難，因為他們必須顧及本身和客戶的安全，以及客戶的憲法權利。這種情況可能導致被告日後對定罪裁決提出抗詰。

一旦疫情消退，封鎖解禁，法官恢復審理原有案件和面對無數新案件，法庭混亂之勢可能更加惡化。與疫情有關的訴訟潮更是雪上加霜。

疫情 監獄 司法

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