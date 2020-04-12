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川普鼓吹的瘧疾藥再遭質疑 法專家：54人出現嚴重心臟問題

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
使用羥氯奎寧治療新冠肺炎是否有效，正引發爭議。美聯社
使用羥氯奎寧治療新冠肺炎是否有效，正引發爭議。美聯社

美國總統川普不斷鼓吹使用抗瘧疾藥物「羥氯奎寧（hydroxychloroquine）」治療新冠肺炎，但因科學證據薄弱，引發外界質疑其療效。法國政府的藥物監測機構近期發現，至少54名新冠肺炎患者服藥後出現嚴重心臟問題。

華爾街日報報導，自3月27日以來，負責追蹤全國使用羥氯奎寧病例的尼斯地區藥物警戒中心已收到通報，有54名新冠肺炎患者在服藥期間出現嚴重心臟問題。

尼斯地區藥物警戒中心主任德瑞西（Milou-Daniel Drici）說，這些患者中有七人心臟驟停，四人死亡。

德瑞西說，在多數個案中，心臟問題顯然與使用羥氯奎寧有關，而眾所皆知，羥氯奎寧會引起特定的心臟功能障礙。

德瑞西表示，如果藥物對患者有明顯益處，則值得承擔此類風險。對於新冠病毒，羥氯奎寧沒被證實有益處，且明顯會引發心臟病風險。

他呼籲醫界只能對住院患者進行羥氯奎寧治療，因為需要密切監測。

法國等地科學家正在進行研究，試圖判定羥氯奎寧治療新冠肺炎的有效性。法國衛生當局表示，他們的臨床試驗結果可能要再過幾周才會出爐。

3月下旬開始，只要有確診病患到醫院就診，法國衛生部門就批准使用羥氯奎寧治療，但一些醫生仍繼續替門診病患開處方簽。目前尚不清楚法國共有多少人服用羥氯奎寧。

但近期已有54名患者服藥後出現心臟問題，代表羥氯奎寧近幾周被廣泛使用。德瑞西說，當局平均每年可能都收到三起有關服用羥氯奎寧的患者出現心臟併發症的通報。

奎寧 新冠肺炎 患者

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