紐約市長：公立學校關到學年結束 紐約州長：你沒權限

紐約市長白思豪周六（11日）宣布，他會讓該市公立學校體系一直關到本學年結束為止，但紐約州長郭謨很快出言挑戰他的決定。

華爾街日報報導，受疫情影響，全美最大的紐約市公立學校體系自3月16日起關閉。白思豪周六上午在記者會上宣布，為學生和教職員著想，九月之前，他不會讓學校復課。

白思豪說：「我們現在做的每件事，都是為了保護我們的孩子、我們的家人，以協助結束痛楚和創傷。」

但幾小時後，紐約州長郭謨反駁表示，僅州政府有權延長學校關閉期。郭謨在記者會上說：「目前還未做成決定。那是市長的看法」。

郭謨3月18日簽署行政命令，要求地方政府的法令須獲州政府核可。他先前下令紐約州所有學校維持關閉直至4月29日，周六說會協調紐約市地區所有公立學校在同一時間復課。

白思豪的發言人回應郭謨評論指出，紐約市公校體系將維持關閉，情勢發展會證明白思豪的復課時程沒有錯。

紐約市公校體系服務110萬名學生，自3月23日起改為遠距學習。白思豪說，教育局將制定五點計畫協助師生和家長適應遠距學習期限拉長，包括擴大家長熱線以及增加創意方案。

紐約市教育總監卡蘭薩表示，所有需要平板電腦的學生都會在4月底之前拿到。

代表紐約市近20萬公校教師的教師工會主席穆格魯，同意白思豪對於學年結束前不復課的決定。他說：「維持學校關閉無疑是正確決定。」他表示，已有逾40名工會會員死於新冠肺炎。