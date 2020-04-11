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影／川普競選廣告大打仇外牌 指控拜登親中

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
拜登（左）二○一三年擔任副總統時在北京瑞吉飯店參加商務領袖早餐會，和當時美國駐華大使駱家輝（右）握手致意。美國總統川普最新競選影片將駱家輝錯誤影射成中國大陸官員，並指拜登和大陸有不當勾結。（美聯社）
拜登（左）二○一三年擔任副總統時在北京瑞吉飯店參加商務領袖早餐會，和當時美國駐華大使駱家輝（右）握手致意。美國總統川普最新競選影片將駱家輝錯誤影射成中國大陸官員，並指拜登和大陸有不當勾結。（美聯社）

紐約時報報導，美國總統川普以針對民主黨推定提名人拜登的仇外攻擊競選廣告，開啟他的競選活動。這場訊息戰以非常醜陋的的開場揭開序幕。

川普競選團隊9日晚間發表的一分鐘長數位廣告中，主打中國大陸和亞裔人的形象，試圖鞏固川普競選基本盤並為拜登貼上「親中」標籤。這廣告重申，川普曾指控拜登以他和大陸官員的關係牟利，並提出包含拜登的選擇性編輯場景和聲明，試圖將他描繪成對大陸態度軟弱無力的形象。

對川普和他的盟友而言，這場選戰縮小成和拜登的一對一競賽時，這種方式代表他們對選戰的評估，拜登最不容易受他們對民主黨過於偏離政治主流的指控影響。

新的競選廣告也顯示，縱使美國近幾周因新冠肺炎疫情發生劇烈變化，川普並沒有受影響。他繼續領導國家，並以貶低對手和利用種族不和的一貫方式進行競選活動。

儘管其他美國總統在國難當頭都試圖以團結國家競選，但政治戰略顧問表示，川普反其道而行。曾擔任共和黨的猶他州聯邦參議員羅姆尼和前總統小布希總統競選顧問的史蒂文斯表示：「他們將進行一場白人悲情競選活動。這不複雜，川普失去了所有選民，只有50歲以上的白人男性還挺他。」

拜登10日放大了這個批評，說：「我們從川普政府看到隨意的種族歧視和習慣性的仇外情結是全國性的災難。」

這廣告也包括拜登站在一名亞裔美籍男子身邊的影像，明顯試圖暗示拜登和大陸不當勾結。然而，影像中的男子是前華盛頓州州長駱家輝，他也曾擔任前總統歐巴馬的商務部部長和駐北京大使。

川普 拜登 廣告

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