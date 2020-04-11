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遺體運不完...紐約葬儀社老闆痛心 受不了想改行

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
在紐約開葬儀社的23歲負責人普喬勒斯。 美聯社
在紐約開葬儀社的23歲負責人普喬勒斯。 美聯社

「眼前這時候，錢是不值得賺的，真的不值得。」在紐約開葬儀社的23歲負責人普喬勒斯(Jesus Pujols)說：「我願意隨時放棄我的工作，改做比較正常，較為一般的工作。我寧可現在待在家裡居家避疫。」

在疫情嚴重的紐約，每天死亡的新冠病患都以百計算，這段期間，普喬勒斯要去醫院急診室領取病患的遺體，也曾跨過擺在冷凍貨櫃裡的遺體，他所經營的葬儀社冷凍庫裡，存放數十具新冠病患死者遺體，連冷氣開到最強的禮拜堂，常常也成為遺體暫置場所。

有時候，因為工作忙碌，普喬勒斯晚上就直接睡在用來載運遺體的小貨車裡。他告訴美聯社說，算來上周總共工作將近80小時。

死亡案例節節升高之際，許多醫院紛紛懇求葬儀社業者幫忙把患者遺體運走，但某些葬儀社並沒有足以配合的條件。普喬勒斯說，上周曾經兩度前往某家醫院準備運走遺體，可是兩度都找不到遺體放在何處，等到第三次再度前往，才被告知遺體還留在加護病房，尚未移開。

從事與死亡近距離接觸行業的他說：「我知道目前很多人過世，可是，任何一條生命的殞落，都是不應該的。」

普喬勒斯周一睡到上午11時30分左右才醒來，馬上收到一位朋友通知，叔叔在紐約州瓦哈拉(Valhalla)過世了，拜託普喬勒斯幫忙處理後事，把移體運到紐約市布魯克林(Brooklyn)的狄瑞索(De Riso)殯儀館。

普喬勒斯於是開車往返各約一小時，完成友人委託的任務，等到忙完都已經晚上7時了。

當時，狄瑞索殯儀館裡有一具遺體等候清理，但由於遺體量已經爆滿，空間不足，普喬勒斯只好將這具遺體放上小貨車，載往另一家殯儀館。

看著布魯克林第四大街上的行人，許多人並沒有戴口罩或手套，普喬勒斯說：「我一度以為病毒已經死了。」

他表示：「好多人在外面走動，這是過去三周以來，我見過最多人在路上的一次。」

紐約 新冠肺炎 COVID-19

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