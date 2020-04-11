快訊

高雄平交道車禍 司機茫然面臨3.2億求償 僅打了一通電話

新冠肺炎確診酒店女公關 再增6客人需採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

脫衣舞孃求生存 一身火辣改當餐點外送

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

受到疫情影響，俄勒岡州上個月宣布「非必要行列」全面暫停營業，位於波特蘭的一家脫衣舞俱樂部配合辦理的同時，老闆靈機一動想出繼續維持收入的點子，讓俱樂部廚房開始外賣餐點，並由旗下脫衣舞孃穿著清涼火辣造型，為居家避疫民眾把餐點送上門。消息傳出成為社群網站討論焦點，媒體報導紛紛轉載。

「幸運惡魔」(Lucky Devil)脫衣舞俱樂部負責人波爾登(Shon Boulden)告訴福斯新聞網(Fox News)，這個點子的源起，其實是跟朋友之間的玩笑話，沒想到真的成為讓員工保住飯碗的奇招。

波爾登自創的「美胸餐點外送」(Boober Eats)，諧音來自於「優步」(Uber)延伸經營的「優步餐點外送」(Uber Eats)。

他說，靈感啟發來自於一則推文，因為他在推文中跟朋友開玩笑說，或許應該開闢「上空舞孃幫忙快遞外賣餐點」的新型服務，想不到許多社區民眾開始詢問何時開始運行，讓他體悟到確實有潛在商機。

這項「美胸餐點外送」果然得以落實，穿著性感服裝的脫衣舞孃為消費者到府送餐時，都有保鑣隨行，確保人身安全，避免顧客對舞孃毛手毛腳。

波爾登接受「俄勒岡人報」(The Oregonian)訪問時說，有些民眾使用這項服務，是想給居家避疫當中的親友一個「意外驚喜」，也有民眾是因為慶祝生日而選擇這項服務。他也表示，偶爾接到有民眾打電話訂餐，聽起來顯然已經喝到醉醺醺。

這項服務的菜單內則是俱樂部餐廳平日的餐點，包括雞塊、牛排丁、迷你熱狗等，還有薑汁汽水、提神飲料與酒精飲料、價格均與過去相同，但消費者須付30元的送餐費，店家也鼓勵消費者給送餐舞孃豐厚的小費。目前共有25名舞孃參加送餐團隊。

他說：「如果有人願意給200元小費，要我們的小姐送餐到沿海地區，我們會配合的。」

為了避免新冠病毒傳播，波爾登表示，幫送餐團隊員工都準備了口罩、手套及消毒溼巾。

舞孃奧莉薇亞(Olivia)說，從事這一行如果丟了工作，無法申請失業救濟金，當經濟受到疫情嚴重衝擊時，「突然間一切都變得非常真實。」她說，脫衣舞孃的主要收入，就是小費。

舞孃琦琦則說，過去一個晚上可賺數百元，如今收入則與最低薪資水準差不多。她說：「我出來工作是為了服務社區，盡最大努力賺取收入。」

波爾登說，為了讓員工都保住工作，職務安排做了重新調整，除了廚房員工維持不變之外，脫衣舞孃改當送餐員，保鑣改當送餐護衛，調酒師則負責接聽民眾打來訂餐電話。他說：「感覺滿瘋狂的，我們完全轉型成為另一種完全不同的生意。」

疫情

延伸閱讀

外送平台後進者突圍不易 學者建議三大關鍵

抗疫！鼓勵加入外送平台 1.1萬家餐飲業獲經部補助

外送國家隊 五家入選

餐飲業上架外送平台補助 兩大知名外送未在首波名單

相關新聞

討論懲罰WHO、凍結資金贊助 川普：我下周決定

美國總統川普10日表示，下周決定對世界衛生組織（WHO）的資金贊助。政治新聞網站Politico報導，美國政府正在討論懲...

紐約「血田」：慘重疫情下加挖的「千人義塚」無人島

「凡父所賜給我的，必到我這裡來，到我這裡來的，我總不丟棄他。」2020年4月9日，疫病當頭的紐約市，又被病毒奪走了799人命，死亡總數也累積到了5,150死。由於紐約市內死亡率大增，除各區葬儀社超載外，就連法醫部門收到的無名屍、孤獨死數量也顯著大增。無可奈何之下，紐約市只能急聘臨時工，在布朗區海上的無人島嶼——哈特島——臨時挖出了「千人義塚」，好來暫時安葬這批孤單而終的紐約客。

買了度假別墅…卻因疫情被禁入 屋主告違憲

在北卡羅來納州達瑞郡(Dare County)熱門度假地點買了別墅做為第二住家的某些屋主，由於疫情期間遭到當地政府機關禁止入住，憤而提告。屋主指出，地方政府明顯侵犯憲法保障的人民權益

反亞裔案暴增 12參議員寫信籲聯邦積極行動

新冠疫情導致反亞裔罪案件暴增，國會12位民主黨參議員10日聯名致函聯邦民權委員會，要求委員會主席凱瑟琳·拉蒙採取積極行動，包括向國務院、公民與移民服務局(USCIS)等聯邦部門發布指南

脫衣舞孃求生存 一身火辣改當餐點外送

受到疫情影響，俄勒岡州上個月宣布「非必要行列」全面暫停營業，位於波特蘭的一家脫衣舞俱樂部配合辦理的同時，老闆靈機一動想出繼續維持收入的點子，讓俱樂部廚房開始外賣餐點

強烈龍捲風威脅 美國南部州復活節天氣差

美國南方部分地區在復活節期間將出現惡劣天氣，面臨雷雨、強風、冰雹和龍捲風的襲擊，惡劣天氣11日將首先威脅到德州，12日在路易斯安納、密西西比和阿拉巴馬州等地肆虐後，13日開始向大西洋沿岸移動

傻眼！ 白宮批自家宣傳工具「 美國之音」為中國宣傳

美國白宮攻擊美國自家的宣傳媒體「 美國之音」報導和刊出中國慶祝武漢解除封城的畫面時，引用中國官方統計數字，擴大為北京宣傳...

美財長喊話5月1日 川普：將召集「重啟國家會議」討論

美國總統川普10日在白宮疫情說明會上表示，將召集「重啟國家會議」，以此領導施政團隊處理重啟美國經濟的工作，會議成員將在1...

和川普不同調 美第一夫人戴口罩

美國第一夫人梅蘭妮亞九日在社群平台推特貼了一張她戴口罩的照片，敦促美國民眾在公共場所戴上口罩，保護自己免於感染新冠肺炎。...

川普提下月經濟重啟 佛奇籲謹慎

美國三月份失業人數連續兩周以每周超過六百六十萬人的幅度飆增，美國總統川普亟欲自五月開始重啟多數經濟活動。美國財政部長米努...

美國將推行新冠肺炎抗體檢測 考慮發出免疫證明

美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇說，美國將在幾天內推出新冠肺炎抗體檢測，並考慮對有抗體的人發出證明書。

威州初選130萬人缺席投票 創歷來紀錄

威斯康辛州7日舉行總統初選投票，而選務官員和郵局9日忙著調查為什麼有數目不詳的缺席投票選票，沒有寄到因害怕感染新冠病毒而未親自投票的選民手裡。

熱門新聞

討論懲罰WHO、凍結資金贊助 川普：我下周決定

傻眼！ 白宮批自家宣傳工具「 美國之音」為中國宣傳

印度封城空氣變清淨！200公里外可見「世界屋脊」

泰國女回國無病徵拒隔離 害媽染疫重症送加護病房

墨西哥同意減產 油市聚焦G20能源部長會議

日本將按全國統一標準每戶發30萬日元 最快5月開始

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。