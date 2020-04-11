脫衣舞孃求生存 一身火辣改當餐點外送

受到疫情影響，俄勒岡州上個月宣布「非必要行列」全面暫停營業，位於波特蘭的一家脫衣舞俱樂部配合辦理的同時，老闆靈機一動想出繼續維持收入的點子，讓俱樂部廚房開始外賣餐點，並由旗下脫衣舞孃穿著清涼火辣造型，為居家避疫民眾把餐點送上門。消息傳出成為社群網站討論焦點，媒體報導紛紛轉載。

「幸運惡魔」(Lucky Devil)脫衣舞俱樂部負責人波爾登(Shon Boulden)告訴福斯新聞網(Fox News)，這個點子的源起，其實是跟朋友之間的玩笑話，沒想到真的成為讓員工保住飯碗的奇招。

波爾登自創的「美胸餐點外送」(Boober Eats)，諧音來自於「優步」(Uber)延伸經營的「優步餐點外送」(Uber Eats)。

他說，靈感啟發來自於一則推文，因為他在推文中跟朋友開玩笑說，或許應該開闢「上空舞孃幫忙快遞外賣餐點」的新型服務，想不到許多社區民眾開始詢問何時開始運行，讓他體悟到確實有潛在商機。

這項「美胸餐點外送」果然得以落實，穿著性感服裝的脫衣舞孃為消費者到府送餐時，都有保鑣隨行，確保人身安全，避免顧客對舞孃毛手毛腳。

波爾登接受「俄勒岡人報」(The Oregonian)訪問時說，有些民眾使用這項服務，是想給居家避疫當中的親友一個「意外驚喜」，也有民眾是因為慶祝生日而選擇這項服務。他也表示，偶爾接到有民眾打電話訂餐，聽起來顯然已經喝到醉醺醺。

這項服務的菜單內則是俱樂部餐廳平日的餐點，包括雞塊、牛排丁、迷你熱狗等，還有薑汁汽水、提神飲料與酒精飲料、價格均與過去相同，但消費者須付30元的送餐費，店家也鼓勵消費者給送餐舞孃豐厚的小費。目前共有25名舞孃參加送餐團隊。

他說：「如果有人願意給200元小費，要我們的小姐送餐到沿海地區，我們會配合的。」

為了避免新冠病毒傳播，波爾登表示，幫送餐團隊員工都準備了口罩、手套及消毒溼巾。

舞孃奧莉薇亞(Olivia)說，從事這一行如果丟了工作，無法申請失業救濟金，當經濟受到疫情嚴重衝擊時，「突然間一切都變得非常真實。」她說，脫衣舞孃的主要收入，就是小費。

舞孃琦琦則說，過去一個晚上可賺數百元，如今收入則與最低薪資水準差不多。她說：「我出來工作是為了服務社區，盡最大努力賺取收入。」

波爾登說，為了讓員工都保住工作，職務安排做了重新調整，除了廚房員工維持不變之外，脫衣舞孃改當送餐員，保鑣改當送餐護衛，調酒師則負責接聽民眾打來訂餐電話。他說：「感覺滿瘋狂的，我們完全轉型成為另一種完全不同的生意。」